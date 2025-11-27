La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La familia de Sara Gómez, el pasado 13 de noviembre en la Asamblea Regional. EFE

El Ministerio niega que la licencia de cirugía plástica cubra intervenciones estéticas como las que se realizaban en el Virgen de la Caridad

«Solo los centros sanitarios que dispongan de autorización sanitaria de funcionamiento concedida por la Comunidad para la U-47 pueden realizar» estos tratamientos quirúrgicos, advierte Sanidad

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:19

Comenta

El hecho de que la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena contase con licencia para disponer de una unidad de Cirugía Plástica no habilitaba ... directamente al centro para la realización de intervenciones con fines estéticos, como la que en 2022 provocó la muerte de Sara Gómez. Así de tajante es la respuesta del Ministerio de Sanidad a una pregunta formulada por la familia de la joven de Alcantarilla a raíz de las declaraciones del consejero de Salud, Juan José Pedreño, el pasado 13 de noviembre en la Asamblea Regional. El titular de Salud admitió ese día que el Virgen de la Caridad no dispuso de la licencia U-47 (que habilita para la Cirugía Estética) hasta agosto de 2025, aunque añadió que sí contaba con la U-46 (de Cirugía Plástica).

