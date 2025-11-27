El Ministerio niega que la licencia de cirugía plástica cubra intervenciones estéticas como las que se realizaban en el Virgen de la Caridad

El hecho de que la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena contase con licencia para disponer de una unidad de Cirugía Plástica no habilitaba ... directamente al centro para la realización de intervenciones con fines estéticos, como la que en 2022 provocó la muerte de Sara Gómez. Así de tajante es la respuesta del Ministerio de Sanidad a una pregunta formulada por la familia de la joven de Alcantarilla a raíz de las declaraciones del consejero de Salud, Juan José Pedreño, el pasado 13 de noviembre en la Asamblea Regional. El titular de Salud admitió ese día que el Virgen de la Caridad no dispuso de la licencia U-47 (que habilita para la Cirugía Estética) hasta agosto de 2025, aunque añadió que sí contaba con la U-46 (de Cirugía Plástica).

A preguntas de LA VERDAD, la Consejería de Salud amplió las explicaciones de Pedreño y aseguró que «desde agosto, la clínica Virgen de la Caridad cuenta con la autorización para la actividad U-47 para la Cirugía Estética. Previamente, tenía la autorización U-46 para intervenciones de Cirugía Plástica y Reparadora, incluida la liposucción». Pero el Ministerio de Sanidad advierte de que esta licencia U-46 no habilita directamente para la realización de una liposucción con fines estéticos. «Las unidades U-46 (Cirugía Plástica y Reparadora) y U-47 (Cirugía Estética) no son equiparables ni sustitutas entre sí, sino que son unidades diferenciadas, si bien tienen en común que el médico especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora está habilitado para ejercer en ambas unidades», explica la Secretaría de Estado del Ministerio en su respuesta a la familia de Sara Gómez.

«Los centros sanitarios solo pueden ejercer actividades para las que han sido autorizadas previamente por la comunidad autónoma, debiendo disponer de autorización de funcionamiento para cada uno de los servicios o unidades asistenciales que constituyen su oferta asistencial. Disponer de autorización de funcionamiento para la U-46 no habilita directamente para el ejercicio de la actividad de la U-47 si esta no cuenta con la preceptiva autorización de funcionamiento, y viceversa», añade el Ministerio. El documento concluye: «Solo los centros sanitarios que dispongan de autorización sanitaria de funcionamiento concedida por la comunidad autónoma para la U-47 (Cirugía Estética) pueden realizar tratamientos quirúrgicos con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar».

Las autorizaciones de establecimientos sanitarios están reguladas por un Real Decreto de 2003 que distingue entre las unidades de Cirugía Plástica y Cirugía Estética. «La diferencia fundamental» entre unas y otras «no es el tipo de tratamiento quirúrgico (plastias, liposucciones, etc), sino la finalidad para la que se realiza», aclara el Ministerio. De esta forma, «mientras que en la U-46 (Cirugía Plástica y Reparadora) los tratamientos quirúrgicos tienen una finalidad correctiva de procesos congénitos, adquiridos, tumorales o involutivos que requieren reparación o reposición de estructuras superficiales que afectan a la forma y función corporal, en la U-47 (Cirugía Estética) los tratamientos quirúrgicos tienen una finalidad de mejora estética, corporal, facial o capilar».

Es esta legislación, explicada por el Ministerio, la que llevó a la Fiscalía a advertir en un auto de que la Clínica Virgen de la Caridad «carecía de la licencia U-47 exigida para la práctica de intervenciones de cirugía estética» cuando en 2022 alquiló sus quirófanos a un cirujano sin la especialidad de Cirugía Plástica, quien intervino fatalmente a Sara Gómez. Esto «evidencia un patente incumplimiento de los gestores del centro médico mencionado» y «de modo indirecto, acredita un fallo en el control técnico y supervisión que corresponde a la Comunidad», señaló el fiscal. Posteriormente a la muerte de Sara Gómez se siguieron realizando intervenciones estéticas, y algunas están también judicializadas. En 2024, varias mujeres denunciaron ante la Justica a una cirujana que supuestamente las había intervenido en esta clínica sin contar con la titulación homologada. La Clínica Virgen de la Caridad seguía sin la licencia de Cirugía Estética.

El diputado de Izquierda Unida José Luis Álvarez Castellanos interpeló al consejero de Salud, Juan José Pedreño, sobre esta comunicación del Ministerio este jueves en la Asamblea Regional. «¿Por qué no han hecho los deberes?», le inquirió, subrayando que la normativa permite a la Inspección sancionar a los centros incumplidores con, incluso la eliminación del registro de establecimientos sanitarios. Pedreño negó que no se haya actuado, y destacó que la Inspección abrió expediente a las pocas horas de la intervención realizada a Sara Gómez. No obstante, «cuando se judicializa, hay que esperar», señaló. El procedimiento administrativo queda a la espera de la resolución de los tribunales.

Nueva denuncia de la familia de Sara Gómez

El auto en el que la Fiscalía advertía de «un fallo en el control y supervisión» por parte de la autoridad sanitaria obedecía a una denuncia interpuesta por la familia de Sara Gómez contra la Consejería de Salud. Pero si bien el Ministerio Fiscal reprochaba la actuación de este departamento, archivó con este auto la denuncia porque «solo cuando las infracciones son conocidas por las autoridades o funcionarios competentes para actuar es cuando surge el deber de perseguirlas». En este sentido, subrayó que en la denuncia de la familia de Sara Gómez no se menciona ningún dato «que siquiera sirviera como sospecha de una ilícita connivencia» con el Virgen de la Caridad o con el cirujano que llevó a cabo la operación que derivó en la muerte de la joven. La Fiscalía recordó que ya existen unas diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena por la muerte de esta vecina de Alcantarilla y entiende que es en ese procedimiento donde deben depurarse posibles responsabilidades penales o civiles de la Administración.

Tras este archivo, la familia de Sara Gómez ha presentado una nueva denuncia ante el Juzgado decano de Murcia contra el consejero de Salud y otros altos cargos al entender que existen «indicios racionales de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación por omisión, omisión del deber de perseguir delitos y, posiblemente, encubrimiento, tipificados en el Código Penal».