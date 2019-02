El Ministerio, «a la espera de un informe» de la Comunidad para ayudar a financiar la araña finlandesa Hugo Morán, en una imagen de archivo. / V. Vicéns / AGM El secretario de Estado de Medio Ambiente asegura que lleva meses pendiente de que el Gobierno regional le cuantifique el coste de la actuación de esta máquina en el Mar Menor para colaborar económicamente. El presidente López Miras le acusa de «mentir» EP Murcia Martes, 5 febrero 2019, 17:11

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de la que es titular Hugo Morán, espera desde hace meses que el Gobierno regional le remita un informe sobre rendimientos de la denominada araña finlandesa para la extracción de fangos y lodos en el Mar Menor con el fin de cuantificar el coste de la actuación y poder colaborar, según reveló la emisora de Onda Cero en Murcia.

En concreto, Onda Cero publicó que el consejero Javier Celdrán pidió colaboración en julio del año pasado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para seguir extrayendo fangos y lodos en el Mar Menor con esa técnica de la araña finlandesa y, desde entonces, esperan el informe en Madrid.

Morán aseguró en Onda Cero que «venimos reiterando la petición de dicha información mensualmente: 27 julio, 5 septiembre, 1 octubre, 28 de noviembre, el 18 de diciembre directamente al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, con motivo de su encuentro con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y, por último, el 28 de enero».

«A fecha de hoy no nos ha sido remitida la documentación con los datos imprescindibles para la evaluación de costes a pesar de las recurrentes acusaciones de falta de compromiso del gobierno de España para con el Mar Menor», señaló Morán, según fuentes de la emisora.

López Miras: «Una vez más, mienten»

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado a este respecto, López Miras aseguró que el Gobierno central «miente, una vez más». «Yo, lo que estoy esperando del secretario de Estado de Medio Ambiente es que cumpla la palabra que a me dijo delante de la ministra, cuando me dijo que vendría en diciembre a la Región, que me llamaría y que nos sentaríamos con todos los sectores que tengan algo que decir en el Plan de Vertidos Cero del Mar Menor», según el presidente de la Comunidad.

En concreto, recordó que Morán se comprometió con él a «ver esas alegaciones» y dar luz verde «a poner en marcha el proyecto de Vertidos Cero del Mar Menor, que es la solución definitiva» de la laguna, según López Miras, quien destacó que el secretario de Estado hizo estas declaraciones delante de la ministra y del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor.

«No solo no me ha llamado, no solo no se ha reunido con los sectores que tienen algo que ver con el Mar Menor, sino que, además, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hay cero euros para el Mar Menor y hay cero euros para el proyecto de Vertidos Cero», remarcó.

Advirtió que el Gobierno regional es el único que se está encargando de la situación con un montante de 22 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad.

No obstante, se mostró abierto a hablar «de lo que quieran» con el Gobierno de la nación el día en el que «no digan barbaridades como que la Región no necesita agua, que lo que pasa es que aquí hacemos un uso excesivo del agua y que, unilateralmente no cierren el trasvase Tajo-Segura habiendo reservas hídricas, como sucedió en noviembre».