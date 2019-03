El Ministerio desautoriza la construcción de la macroplanta solar de Zarcilla de Ramos y la línea de alta tensión Manifestación contra la línea de alta tensión en Totana en diciembre de 2015. / Paco Alonso / AGM Los vecinos del Guadalentín ganan la batalla a la compañía X-Elio y consiguen que el proyecto no salga adelante PEPA GARCÍA Lunes, 4 marzo 2019, 21:19

David ha vencido a Goliat, al menos de momento. Los vecinos de Aledo, Totana y las pedanías altas de Lorca han conseguido ganar la batalla que hace ahora casi cuatro años declararon al proyecto de la macroplanta fotovoltaica de Zarcilla de Ramos 'Lorca Solar PV'. Una instalación fotovoltaica de 400 kilovoltios que la empresa X-Elio Andaltia Murcia SL había proyectado construir en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos. El controvertido proyecto recibió más de 6.000 alegaciones en su periodo de exposición pública, tanto de vecinos afectados por el trazado de la línea de alta tensión para evacuar la energía producida –de los que surgió la creación de la Plataforma contra la Línea de Alta Tensión– como de organizaciones ecologistas y conservacionistas, ya que la planta iba a ocupar unas 1.400 hectáreas en las inmediaciones de los LIC Lomas del Buitre y río Luchena, y Sierra de la Tercia; y la ZEPA sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de la Torrecilla, una zona que defendían, entre otras cosas, como especialmente importante para las amenazadas aves esteparias.

La resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, fechada el pasado 1 de marzo, «desestima las solicitudes presentadas por X-Elio Andaltia Murcia SL de autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la instalación fotovoltaica con una potencia de 33Mw y autorización administrativa de la línea de evacuación de energía eléctrico». La resolución también deniega la declaración de utilidad pública de la línea. «Se declara concluso el procedimiento, se archivan los expedientes correspondientes y se procede a la cancelación de la garantía presentada», finiquita la resolución.

La noticia le llegó este lunes al presidente de la plataforma ciudadana, Claudio Pallarés, que estaba «de enhorabuena, después de casi cuatro años de lucha es una noticia para pegar saltos. Esto ha corrido como la pólvora y estamos todos los vecinos muy alegres», se felicitaba.

Seguimos adelante

Por su parte, fuentes cercanas a la empresa X-Elio aseguran que «el proyecto no se paraliza, no se frena, sigue adelante. Seguirán trabajando para hacerlo realidad», ya que aseguran que todavía no hay resolución en firme, que «solo es una propuesta de resolución».