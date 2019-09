El Ministerio se ampara en el Consejo de Estado para poner fin al decreto de sequía

No se aprobarán más decretos de sequía. Así de claro lo dejó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en su intervención ayer en Murcia en el III Foro Futuro en Español, organizado por Vocento y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Lo hizo unos minutos después de que el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, exigiera al Gobierno central que apruebe ya la prórroga de este mecanismo «porque es más urgente que nunca».

Sin embargo, el representante del Ministerio para la Transición Ecológica argumentó que cuando se tramitó el nuevo decreto de sequía -que iba a ser el quinto consecutivo-, «el Consejo de Estado advirtió de que no se aprobaran más, puesto que se trata de una medida excepcional para hacer frente a situaciones excepcionales». Sin embargo, en la Región de Murcia la escasez se ha convertido «en un problema estructural y no coyuntural». Así que para dar una solución, apuntó, se aprobaron los planes de sequía de las cuencas, que habilitan herramientas genéricas y otras particulares -desaladoras y pozos-, por lo que habrá que esperar para ver cuál es su capacidad de respuesta real.

Incluso, a su juicio, con el actual plan de sequía están cubiertas el 90% de las necesidades de intervención en la Región. Recordó Morán que el Ministerio «habilita marcos de identificación, por lo que no debería haber problemas» con estos nuevos planes, ya que «simplemente se está sustituyendo una herramienta que jurídicamente ha sido cuestionada», como el decreto, por otra. De esa forma respondió a la interpelación directa lanzada por López Miras en su discurso inaugural, que resonó con fuerza entre el público asistente, donde había expertos en la materia, empresarios y políticos.

López Miras exigió al Gobierno otro decreto de sequía porque «es más urgente que nunca»

El presidente del Gobierno regional justificó su petición en que «no debemos dejarnos llevar por las imágenes de la enorme cantidad de agua caída hace unas semanas, ya que esa lluvia fue a zonas bajas donde no se puede recoger». Por otro lado, subrayó que «las infraestructuras hídricas han demostrado estos días su enorme eficacia», por eso, remarcó que «debemos detenernos a pensar lo que habría podido pasar, tras el temporal, de no contar con las infraestructuras que durante décadas se construyeron para mejorar cauces y las cuencas hidrográficas».

Más obras hidráulicas

De esa misma manera, subrayó que «hoy más que nunca debemos seguir apostando por presas, encauzamientos y trasvases para hacer más eficaces los recursos escasos, pero también por cuanto suponen para la seguridad para la población en un escenario de cambio climático». Mostró su confianza en «mantener la coordinación de las administraciones, que resultó fundamental en los momentos más duros». De hecho, «no podemos negar la necesidad de invertir en infraestructuras para evitar tanto la falta de agua como su puntual exceso», indicó.

El secretario de Estado se mostró partidario de limitar las edificaciones en zonas inundables

El jefe del Ejecutivo regional aprovechó por tanto para hacer una defensa firme del Trasvase Tajo-Segura, apuntando que «nuestro desarrollo ha sido posible gracias a la gran infraestructura hídrica de España, que cumple 40 años vertebrando una nación, haciendo posible el desarrollo de una tierra fértil que, sin embargo, padece una sequía estructural que precisa cada año de importantes decisiones». En esa misma línea, el alcalde de Murcia, José Ballesta, defendió en sus palabras de bienvenida que «por encima de todo localismo, tanto en el planteamiento de la suficiencia de recursos hídricos como de la planificación de las infraestructuras hidráulicas capaces de canalizarla, el agua debe tener rango nacional».

El alcalde de Murcia insistió en que «el agua debe tener rango nacional por encima de localismos»

Para López Miras, «el Trasvase es una infraestructura que contribuye a mantener vivo y verde el sureste de España, conteniendo el desierto y siendo una de las herramientas más eficaces de nuestro país para hacer frente al cambio climático». Y añadió que «es una de las infraestructuras hídricas que han demostrado estos días su contribución esencial a la vida de millones de personas». Y es que «los recursos hídricos son, en la Región y en el Levante español, la base sobre la que se cimienta nuestro desarrollo económico y social en el presente y el futuro», concluyó, mientras puso en valor que «nos hemos convertido en la despensa de Europa, encabezando la producción y exportación, abasteciendo los mercados y siendo referentes por la calidad de nuestros productos».

Hubo coincidencia en que la adaptación al cambio climático como realidad incuestionable obliga a modificaciones normativas

En la mesa sobre 'Recursos hídricos, innovación y desafíos', el secretario de Estado Medio Ambiente se pronunció también al respecto del futuro del Trasvase, respondiendo a una pregunta directa del director de 'La Verdad', Alberto Aguirre. Según Hugo Morán, esta infraestructura «seguirá estando ahí», aunque advirtió de que no podrá ser una solución en sí misma para la escasez.

«Este país no puede prescindir de ninguna de las infraestructuras, en las que ha invertido históricamente», resaltó el alto cargo ministerial, para añadir que es «crítica», por lo que «no tendría razón de ser hacerla desaparecer en el marco de la gestión del sistema hidrológico del país». En cualquier caso, «no podemos pensar que esta infraestructura, por sí sola, va a resolver los problemas futuros, ya inmediatos», entre otras razones porque «la infraestructura no da respuesta a la necesidad» de agua, que viene marcada en la actualidad «por unos condicionantes externos, como es el cambio climático», puntualizó Morán.

De hecho, recordó que a consecuencia de ese proceso fruto del calentamiento global se prevé que la reducción de recursos hídricos en España en los próximos años sea de entre el 24% y el 40%». Por lo tanto, «fiar a las infraestructuras existentes» la respuesta a ese nuevo escenario no sería responsable y ya se ha dado la coyuntura de no tener capacidad de respuesta del Trasvase por falta de recursos hídricos, por lo que «la infraestructura seguirá estando ahí, pero lo que no podemos es pensar que va a resolver los problemas de escasez».

Zonas inundables

Sobre la adaptación al cambio climático, Hugo Morán se refirió a la imprescindible necesidad de revisar todos los mecanismos de gestión normativa y legislativa, en relación a poner coto a que se pueda edificar en zonas inundables. Se mostró partidario «de una mayor fuerza normativa». El secretario de Estado hizo hincapié en que ese es el camino para frenar los impactos. Aunque sin olvidar la necesidad de la adaptación cultural de la sociedad, «la más importante», concluyó Morán.