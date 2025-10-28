El Ministerio acelerará el deslinde de los cauces ocupados en la cuenca del Mar Menor: 50 km de ramblas están invadidos

Los gobiernos central, autonómico y locales se han reunido en torno a una mesa este martes para celebrar una nueva sesión de la Comisión Interadministrativa ... del Mar Menor, tras dos semanas de tensiones políticas por las consecuencias de la dana 'Alice' y las riadas que generó en la cuenca vertiente a la laguna salada. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció que la Confederación Hidrográfica del Segura va a acelerar los trabajos de deslinde de cauces ocupados por la actividad agrícola y otros usos en la cuenca vertiente al Mar Menor, en referencia a las informaciones reveladas hoy por LA VERDAD sobre la existencia de una rambla no identificada hasta ahora y que provocó la entrada de barro en el canal de suministro de agua potable en el Campo de Cartagena.

Los alcaldes de los municipios ribereños han preguntado por esta cuestión al secretario de Estado, y este se ha comprometido «a poner en marcha los mecanismos de recuperación del Dominio Público Hidráulico». Es una petición de la Comisión Interadministrativa y Morán afirmó «que las tres administraciones estamos de acuerdo en este proceso». Esa revisión de las ramblas o vías de drenaje invadidas en la comarca han llevado al organismo de cuenca a revisar 2.400 kilómetros de cauces hasta ahora, de los cuales 540 serían susceptibles de pasar a ser vigiladas y protegidas por la CHS. Medio centenar de kilómetros de cursos de agua, añadió el número 2 del Ministerio, «están invadidos por todo tipo de instalaciones, infraestructuras, equipamientos de carácter privado...».

El obstáculo se encuentra ahora en saber quiénes son los propietarios de esos terrenos. «Para poder tener un mecanismo de planificación adecuado para intervenciones en el territorio, tenemos que saber de quién es la titularidad de cada uno de los espacios», comentó Morán, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el consejero de Medio Ambiente de Murcia, Juan María Vázquez, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. Ese procedimiento de identificación está en marcha desde «hace meses» y ahora se ponen en marcha los procedimientos de apeo« en algunos de los kilómetros invadidos. Tareas estas que, según el secretario de Estado, »van más avanzados« porque »van identificándose estos espacios«.

La CHS tiene previsto reconocer ahora la presencia de esa rambla conflictiva, cuyo cauce fue alterado por la actividad agrícola y que tiene doce kilómetros de longitud, en los mapas que prepara el organismo de cuenca para el tercer ciclo de planificación contra el riesgo de inundaciones. El deslinde de ese cauce será uno de los que acometerá la Confederación para que pase a ser catalogado como Dominio Público Hidráulico, aunque no especificó si tendrán que existir expropiaciones del terreno para recuperar el curso natural del agua.

Otra de las novedades que trajo la reunión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor es la creación de un protocolo de coordinación entre administraciones para abordar los impactos que generen fenómenos meteorológicos extremos como las danas. «Estamos yendo muy rápidos y seguro de que antes de la próxima reunión de la comisión tendremos el protocolo establecido para poder aprobarlo», explicó el consejero de Medio Ambiente, a lo que el secretario añadió que se tratará de «formalizar lo que ya se está haciendo». Este protocolo, en un principio, tratará de dibujar un único camino que tendrán que recorrer todas las administraciones para evitar encontronazos políticos como los vividos durante esta pasada dana: «Hemos pasado a tener un único órgano de asesoramiento para el Mar Menor».

El Carmolí

El humedal del Carmolí atrae estos meses la atención de la Consejería de Medio Ambiente y de la Oficina Técnica del Mar Menor, ya que sobre este espacio protegido en el entorno del Mar Menor se llevarán a cabo distintos proyectos de restauración. La Comunidad ya ha iniciado el suyo con 848.001,07 euros para renaturalizar "zonas que habían quedado degradadas", subrayó Vázquez, dentro del perímetro interno del humedal, mientras que el Ministerio iniciará su proyecto del Cinturón Verde interviniendo en parcelas que dejarán de ser agrícolas para ampliar el espacio de amortiguación frente a arrastres desde la cuenca. Morán también anunció la próxima licitación del parque inundable de Los Alcázares, infraestructura que demandó el alcalde Mario Pérez Cervera para frenar los aportes de la rambla de la Maraña. Este cauce volvió a provocar inundaciones de menor calado que otras durante la dana del 11 de octubre.

El número 2 del Ministerio afirmó que el presupuesto que alberga el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, de 675 millones de euros, tiene en la actualidad 542 millones ejecutados o movilizados para desarrollar 70 medidas. Morán también anunció que esta semana se sacará la convocatoria de ayudas de once millones de euros a proyectos de investigación en el sector ganadero para crear buenas prácticas, proyectos que estarán cofinanciados al 90% con un máximo en las partidas de dos millones. Las obras ya culminadas para la retención de metales pesados en los cauces de la Sierra Minera ha permitido, según cálculos del Ministerio, retener 2.000 toneladas de sedimentos contaminados en las ramblas que iban camino del Mar Menor, unas actuaciones de las que se ha felicitado el secretario de Estado por ser unas actuaciones "altamente efectivas".

Los ayuntamientos serán parte activa en el reparto de una nueva convocatoria de ayudas a los municipios ribereños de 20 millones de euros, pero en esta ocasión para construir redes separativas que permitan mantener las aguas residuales en el alcantarillado y recoger los aportes de las lluvias en otras canalizaciones. "Uno de los efectos que nos permitió constatar la dana del 29 de octubre del año pasado fue el colapso de las redes de saneamiento", ya que estas "no están dimensionadas para acoger" los volúmenes que provocan las lluvias, comentó Morán. "Esto nos ha llevado a acelerar los procesos de intervención para generar redes separativas".

Vázquez, por su parte, anunció que próximas intervenciones hidrológico-forestales en la cabecera del Mar Menor, en las sierras de Altaona, Escalona y Carrascoy, para evitar escorrentías por las lluvias y laminar esos grandes aportes que pueden dejar fenómenos como las danas. "Es una acción que trabajamos de forma coordinada con el Ministerio, de tal manera que somos complementarios en unas acciones que han sido diagnosticadas como esenciales para evitar que todos esos arrastres terminen" en la laguna. El consejero también detalló que se licitará en breve la ubicación del Observatorio del Mar Menor y el centro de recuperación de especies marinas de la laguna en la vieja terminal civil del aeropuerto de San Javier. La Comunidad cuenta esta año con una partida de 110 millones de euros para intervenciones en el Mar Menor y la cuenca.