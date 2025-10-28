La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cauce invadido por un cultivo de limoneros en el término de Torre Pacheco. J. M. Rodríguez / AGM

El Ministerio acelerará el deslinde de los cauces ocupados en la cuenca del Mar Menor: 50 km de ramblas están invadidos

Los gobiernos central y autonómico acuerdan un protocolo de coordinación entre administraciones ante los daños que puedan provocar las danas

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 28 de octubre 2025, 11:55

Comenta

Los gobiernos central, autonómico y locales se han reunido en torno a una mesa este martes para celebrar una nueva sesión de la Comisión Interadministrativa ... del Mar Menor, tras dos semanas de tensiones políticas por las consecuencias de la dana 'Alice' y las riadas que generó en la cuenca vertiente a la laguna salada. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció que la Confederación Hidrográfica del Segura va a acelerar los trabajos de deslinde de cauces ocupados por la actividad agrícola y otros usos en la cuenca vertiente al Mar Menor, en referencia a las informaciones reveladas hoy por LA VERDAD sobre la existencia de una rambla no identificada hasta ahora y que provocó la entrada de barro en el canal de suministro de agua potable en el Campo de Cartagena.

