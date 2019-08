La doble cara del éxito de los vinos murcianos

La Región de Murcia no es Caná de Galilea, ese pueblo donde Jesucristo obró el milagro de convertir cientos de litros de agua en vino de gran calidad. Pero con los vinos murcianos sucede desde hace años otra especie de milagro, un misterioso fenómeno de difícil explicación que hace que los caldos adscritos a las tres denominaciones de origen de la Comunidad Autónoma ganen cada vez más adeptos, reconocimientos y premios en los mercados nacionales e internacionales mientras, por otro lado, cientos de agricultores murcianos se ven abocados a arrancar sus viñas para salvar a sus familias de la ruina más absoluta. «Son muchos años seguidos soportando pérdidas y llega un momento en el que la situación se vuelve insostenible», asegura Pedro García, secretario de Agricultura de Coag y presidente de este sindicato en Jumilla, quien cree que algo «no se está haciendo bien».

El drama de muchos agricultores es, al fin y al cabo, el drama de toda una tierra. Desde principios de los años 90, cuando se contaban casi 70.000 hectáreas de viñedo, la comunidad ha sufrido una verdadera «descapitalización víticola», en palabras de José María Vicente, director técnico de la prestigiosa bodega Casa Castillo. De hecho, Murcia es la región española con mayor pérdida de superficie destinada a la viticultura en quince años (solo por detrás de Madrid y Asturias), pasando de las 42.187 hectáreas de viñedo plantadas en 2001 a las 23.673 de 2016, según los datos del Ministerio de Agricultura. Hoy ya quedan poco más de 22.000. Una destrucción que se ha consumado a un ritmo de más de mil hectáreas anuales de media, cuyos derechos de plantación se van directamente «a otras comunidades donde pagan más por la uva», coinciden todas las fuentes.

Porque Murcia, y concretamente Jumilla, es una de las zonas del país donde más barata se ha pagado la uva en los últimos tiempos. En la última campaña, el precio fijado fue de 2,80 pesetas por grado y kilo. Sí, siguen hablando en pesetas «porque la cifra en euros llevaría muchos ceros delante», lamenta García. Esto supone que los agricultores recibieron entre 30 y 35 céntimos de euro por el producto de mayor calidad, según García. Otros, con menos suerte, no recibieron más de 20 céntimos. Un precio «vergonzoso, de escándalo», define García, «que ni siquiera llega a cubrir los costes de producción, en torno a 60 céntimos de euro por kilo». Con esta situación, «los pocos viticultores que aún resisten están deseando arrancar los viñedos para plantar almendros, cuyo cultivo necesita menos mano de obra al estar mucho más mecanizado, y es mucho más rentable. Por eso, en el 90% de las hectáreas de viñedo eliminadas se han plantado almendros».

Y, sin embargo, este ha sido el año en que un vino de Jumilla -Casa Castillo Pie Franco 2017- ha obtenido 99 puntos Parker, la mayor calificación concedida en toda la historia a un caldo murciano. También Bodegas Alceño ha recogido el galardón al mejor vino tinto ecológico del mundo -Alceño Organic 2016-, y una decena de caldos murcianos han quedado finalistas en los Premios Civas. El Carchelo 2016 ha obtenido en estos galardones la máxima distinción (Gran Civas de Oro), compartiendo 'podio' con un 'monstruo' como el Pago de Carraovejas 2014, de Ribera del Duero; y el murcianísimo carta de plata de Juan Gil continúa ejerciendo como mascarón de proa en la conquista de Estados Unidos, según los últimos premios 'The toast of the coast'. Son solo algunos ejemplos de los éxitos cosechados por tintos, rosados y blancos murcianos por todo el mundo, a pesar de que la realidad del sector en la Región «no es muy buena», define Vicente. Miguel Gil, director general de Gil Family Estates (que engloba a una decena de bodegas, como Juan Gil y El Nido), va más allá y asegura que nunca ha vivido «un panorama tan desolador». Según Gil, el arranque masivo de viñedos es «un desastre que afecta muchísimo al futuro del sector y en estos momentos representa nuestra mayor amenaza». Porque sin uvas, claro, no hay vino.

Por eso, la empresa de los Gil está invirtiendo «un verdadero dineral que no tenemos» en comprar los viñedos que otros viticultores arrancan. Más de 200 hectáreas en los últimos dos años, aunque «es inevitable que otras muchas hectáreas de viñedo de alto valor se acaben perdiendo; no podemos quedarnos con todo», lamenta. Vicente, de Casa Castillo, asegura que «ya se han perdido muchas viñas de gran valor». Un exterminio que parece no tener fin. Según los cálculos del propio Miguel Gil, las mil hectáreas de viñedo que se arrancan de media anualmente «se van a convertir en 2.000 este año, y la cifra seguirá aumentando en años venideros». Será entonces, sin una sola vid, «cuando las empresas necesarias para reforzar la estructura del sector ya no quieran venir, porque la Región ni Jumilla serán atractivas para invertir».

La Consejería de Agricultura, consciente del problema, también achaca la pérdida de superficie de viñedo a «los bajos precios de la uva que percibe el viticultor». Pese a todo, confía en «la gran calidad de los vinos embotellados de nuestra región, en particular de la variedad monastrell, frente a los clásicos graneles»; en el «aumento de las exportaciones» [un 8% más en el último año, llegando a los 197 millones de euros] y en «la tendencia positiva que han experimentado los precios en los últimos años» como elementos que pueden frenar el arranque de viñedo.

Ayudas a la reestructuración

Fuentes de la Consejería recuerdan que la Comunidad ofrece «ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo, que tienen el doble objetivo de mejorar la calidad del vino y adaptar la oferta a las necesidades del mercado». Con estas ayudas, que subvencionan el 50% del coste de la reestructuración, «los viticultores pueden arrancar sus viñedos para volver a plantar cambiando de variedad, de parcela o de sistema de cultivo a otro más competitivo». La Consejería de Agricultura aprobará «próximamente» los planes de reestructuración de 2019, que se ejecutarán y serán abonados a los viticultores en 2020, y que cuentan con una partida de 960.000 euros.

Pese a todo, viticultores y bodegueros consideran que la Administración tiene «poca sensibilidad» con el sector. Así opina Antonio Candela, secretario general de la Denominación de Origen Yecla y gerente de Bodegas Barahonda, quien estima que la Región «debería creer más en un producto como la monastrell, que es único en el mundo. Nosotros tenemos la suerte de tenerla, y deberíamos incidir más en el valor añadido que nos aporta». Candela considera que el sector también se enfrenta a otras amenazas -además de la pérdida masiva de viñedos-, como «el 'Brexit' o los aranceles que Donald Trump quiere imponer a los vinos europeos». A pesar del panorama, Yecla es la denominación de origen española que tiene mayor índice de exportación. Gracias, en parte, a los «héroes» que deciden iniciar o mantenerse en el negocio de la viticultura, según Candela, que recuerda que en Yecla se mantiene estable el número de bodegas adscritas a la denominación de origen. La cifra no deja de crecer en Bullas, que recibe de forma constante solicitudes de adhesión de empresas vinícolas de pequeño tamaño. En esta DOP la producción de uva para transformación está en torno a cuatro millones de kilos y se embotellan unos dos millones de botellas, de las que 500.000 van a parar al mercado exterior. El presidente de la Denominación de Origen Bullas, Francisco Carreño, que también es consciente de que «nos dan más premios que nunca pero también se arrancan más viñas que nunca», entiende que la única manera de avanzar es «por la vía de la calidad». Según Pedro García, de Coag, «nuestra uva no puede competir con la uva de Extremadura, o la de Castilla-La Mancha, o la de Valencia».

Además de Yecla y Bullas, la denominación de origen que mejor representa el contraste entre la pérdida de patrimonio vitícola y el éxito de los vinos murcianos es Jumilla. En los últimos veinte años, y a pesar de que solo en esta zona se han arrancado más de 20.000 hectáreas de viñedo en las últimas décadas, el número de bodegas ha crecido hasta las 45, casi todas ellas embotelladoras (39). En 1997, solo veinte de las 36 bodegas existentes embotellaban vino. Fuentes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jumilla aseguran que «hay una clara apuesta de las bodegas por el embotellado de vinos de calidad, habiendo superado las 30 millones de botellas comercializadas en 2019, cuando hace diez años se comercializaban menos de 15 millones». Jumilla es, de hecho, una de las principales denominaciones exportadoras en España, con una importante presencia en mercados como Estados Unidos, China, Reino Unido, y Alemania.

Proteger el viñedo

El presidente del Consejo Regulador de la DOP Jumilla, Silvano García, que apenas lleva unos meses en el cargo, también considera que la situación respecto al arranque de viñedos es «preocupante» a pesar de que «la calidad y el posicionamiento de nuestros vinos va en aumento». Por eso, el Consejo Regulador ya ha tomado «medidas» que permitan revertir la pérdida de hectáreas dedicadas a la vid. «Estamos trabajando con ilusión en varios frentes. Estamos tratando de potenciar la promoción de nuestros vinos. También queremos extremar los controles en la vendimia. Y recientemente hemos creado una Comisión de Agricultura en el Consejo, en la que participan bodegueros, agricultores y sindicatos, para determinar cómo podemos proteger las hectáreas de viñedo más delicadas, el viñedo que nos puede diferenciar de otras zonas». Silvano García tiene claro que «Jumilla está creciendo, y ese crecimiento necesita viñedos». Por eso, «tomaremos las medidas que sean necesarias para atajar esta sangría».

Miguel Gil, por ejemplo, indica que la situación solo se podría revertir a corto plazo a través de medidas drásticas, como «reconvertir los cultivos a regadío para aumentar la producción, o pagar a los agricultores tres o cuatro veces más de lo que ahora reciben». Algo que, en opinión de Antonio Candela, «es imposible». El gerente de Bodegas Barahonda, que lamenta la poca promoción de los vinos murcianos en los restaurantes de la propia Región, aboga por incentivar también «el vino de mesa», que debería estar «más valorado», con unos formatos «más atractivos». El vino a granel sigue representando el grueso de la producción de la Región de Murcia, a pesar de que los precios de este tipo de uva son «demenciales», según Miguel Gil, quien cree que «a la Región lo que le interesa es liberalizar el mercado de los derechos de plantación, porque jugamos en desventaja». Solo en el último año, de hecho, se han trasladado a otras comunidades autónomas más de mil hectáreas de viñedo 'murcianas', lo que significa un 5% de la superficie actual. Derechos que se van «para no volver», coinciden los bodegueros. La Consejería sostiene que, «de mantenerse esta tendencia, podría producirse un desequilibrio territorial en las zonas de producción de viñedo, tanto en origen como en destino».

El viticultor Agapito Rico lamenta por su parte que los agricultores murcianos se vean «obligados a jugar en desventaja frente a los de los municipios de Albacete que también pertenecen a la Denominación de Origen Jumilla, y que producen hasta 30.000 kilos de uva por hectárea. El máximo aquí son 7.000 kilos, por lo que la rentabilidad es mucho más baja. Y las autoridades competentes en la materia no controlan las producciones con arreglo a la ley establecida». Pedro García, de Coag, también considera que la Consejería «hace dejación de funciones» respecto al cumplimiento de la normativa y apuesta por «buscar acuerdos entre bodegas y agricultores».

José María Vicente, de Casa Castillo, es de la misma opinión y asegura que las soluciones al problema «necesitan de la implicación y la colaboración de todos los agentes implicados. Soluciones que podrían encontrarse «cuando ya no haya uva», advierte Miguel Gil, pero que deben ser urgentes para evitar que la Región pierda las pocas hectáreas que aún quedan de viñedo y tenga que recurrir a un verdadero milagro para poder seguir presumiendo de vinos.