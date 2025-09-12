Miguel Tellado presidirá el jueves la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia El secretario general del partido realiza la visita a la Región que tuvo que suspender en julio por la alerta naranja que decretó la Aemet

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, estará el próximo jueves 18 de septiembre en Murcia para presidir la reunión del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva del PP de la Región, junto al jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

La cita tendrá lugar el jueves a las 19.45 horas en el hotel Nelva de Murcia, en la avenida Primero de Mayo. El partido está invitando a todos los afiliados a asistir a la Junta Directiva, tras la cual se ofrecerá «un pequeño aperitivo».

Tellado, encumbrado a la secretaría general tras el último congreso del PP en julio, tenía previsto asistir a una Junta Directiva del partido en la Región de Murcia en julio, pero la reunión tuvo que suspenderse por la alerta naranja por lluvias que se decretó en la Región el pasado 24 de julio.