La Mesa del Agua arremete contra Pedro Sánchez por sus declaraciones sobre las cuencas hidrológicas

Miércoles, 24 julio 2019, 12:11

El portavoz de la Mesa del Agua de la Región de Murcia, José García Gómez, criticó este miércoles las declaraciones del presidente en funciones Pedro Sánchez en su discurso de investidura hablando de cuencas hidrológicas «autosuficientes» por cuanto la del Segura «nunca la ha sido ni puede serlo».

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, dijo a los periodistas al término de la reunión de la citada mesa autonómica que si esa suficiencia hídrica es sustituir caudales de agua desalada por agua del trasvase del Tajo «por motivo meramente político o regionalista de presión» de Castilla-La Mancha, «que parece que tiene mas fuerza que el conjunto de las regiones que participan de esa cuenca, que es una cuenca hidrográfica española, no es de Castilla-La Mancha, eso no lo vamos a aceptar y nos opondremos con toda la virulencia».

García Gómez advirtió que se están viviendo unos días que serán cruciales para la cuenca y recordó que en la Mesa del Agua hay unanimidad en señalar que el Segura tiene un déficit estructural de entre 450 y 600 hectómetros cúbicos de agua, por lo tanto, no es autosuficiente. «Vamos a afrontar esta demanda en un nuevo escenario que está lleno de incertidumbre porque no sabemos en qué medida el nuevo gobierno de la Nación va a afrontar esta limitación que se da con el término de autosuficiencia hídrica en las cuencas», añadió. «Hoy por hoy es difícil de interpretar, pero no difícil de imaginar por dónde va», agregó.

«Estamos especialmente preocupados por el desarrollo que pueda tener, por las competencias que pueda haber y quién las va a ejercer, y desde la Región estaremos vigilantes en que las medidas que se puedan adoptar no conduzcan a esa amenaza que parece que hay de que el trasvase está en cuestión», aseveró. El presidente del Scrats afirmó: «Nos preocupa muchísimo la situación y las palabras que se sueltan, porque detrás de esas palabras existen conceptos que, aunque no se aclaran en qué consisten, sí entendemos en qué pueden derivar las consecuencias de esos conceptos». Criticó que se cambiara el concepto de Estado de la política hidráulica por otro autonómico, y utilizó la comparación de una situación similar si se dejase que en una familia sea autosuficiente desde el niño de 3 meses al de 30 años.

«Esta cuenca nunca ha sido autoficiente y no puede ser autosuficiente», reiteró. Por otra parte, señaló que la existencia del Cambio Climático no debe usarse como un comodín para respaldar políticas hidráulicas y, en concreto, que se diga que en 2021 termine el trasvase por motivo climatológico. «Es falso», recalcó, que exista tal motivo.

«El cambio climático seguirá su ruta y el trasvase la suya, lo que no es de recibo es una solución cuya base es un precio que no pueden asumir los pequeños y medianos agricultores, ni la gran empresa agroalimentario; asumir una ruina no lo va a hacer este Levante o al menos no lo va a tolerar», advirtió. García Gómez dijo al respecto que «con la excusa del cambio climático parece que la solución es acabar con el agua que llega al Sureste español».

«Todo movimiento que implique un cambio de cromos de agua desalada por agua del trasvase tendrá enfrente al sindicato central de regantes», manifestó Jiménez, quién anunció que la Mesa del Agua de Almería se reúne mañana y en los próximos días lo hará la de Alicante. En cuanto a la situación del año hidrológico que terminará el próximo 30 de septiembre, García Gómez calificó la situación «de serenidad. Terminaremos sin graves problemas y confiamos que la falta de agua, sobre todo en la cuenca, pueda permitir que se prorrogue el decreto de sequía; instrumento fundamental para la supervivencia de los regadíos», concluyó.