Dos menores detenidos y tres identificados por robos con violencia en varios barrios de Murcia Los jóvenes, de nacionalidad española y marroquí, son presuntos autores de hechos delictivos como robos con violencia e intimidación, agresiones, daños o estafas LA VERDAD Murcia Miércoles, 24 octubre 2018, 13:25

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos menores de 14 años y nacionalidad española y marroquí como presuntos autores de diversos hechos delictivos, tales como robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, robo/hurto, uso vehículo a motor, hurtos, estafas, daños, agresiones y amenazas en los barrios donde viven y zonas aledañas. Además han sido identificados otros tres menores inimputables al tener una edad inferior a los 14 años, como presuntos autores también de estos mismos hechos.

El Grupo de Menores de la Policía Nacional de la Región de Murcia, tuvo conocimiento de la multitud de ilícitos penales que se estarían llevando a cabo por menores de edad residentes en el Polígono de la Paz, Barrio de la Fama, Barrio de Vistabella y otros barrios y zonas cercanas. Estos menores cometían los delitos tanto en sus propios barrios de residencia como en otros limítrofes. Las víctimas de estos menores son los vecinos de sus propios barrios, taxistas y transeúntes que por diferentes motivos o a diferentes horas acuden a estas zonas.

Tras las recepciones en las oficinas de denuncias de diversas denuncias, todas ellas relacionados con menores, se inició una investigación que tras diversas gestiones y tras actas de reconocimiento fotográfico, así como identificaciones lofoscópicas, se pudieron esclarecer dichas denuncias y proceder a la plena identificación de los autores.

Una vez que los menores fueron localizados se procedió a la citación de los mismos, al objeto de ser oídos en exploración en unión de sus letrados y tutores y fueron puestos a disposición de la fiscalía de menores.

La mayoría de los vecinos de estos menores, todos pertenecientes al mismo barrio, no han querido denunciar y en caso de hacerlo, en el momento de llevar a cabo el reconocimiento fotográfico de los presuntos autores, no acuden al no querer identificar a los menores de su zona.

El operativo policial ha sido desarrollado por el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional, de la Región de Murcia.