Comisión negociadora del convenio de manipulado de tomate en la Región.

Mejores condiciones para 2.500 trabajadores del sector del tomate en la Región de Murcia

Proexport, UGT, CC OO y USO firman el convenio colectivo de manipulado y envasado, que incluye incrementos salariales hasta finales de 2027

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:53

El nuevo Convenio Colectivo de Tomate fue firmado entre la patronal hortofrutícola murciana Proexport y los sindicatos UGT, CC OO y USO. Este convenio afecta a unas 2.500 personas que trabajan en empresas dedicadas al manipulado y envasado de tomate fresco, como actividad principal. Estas empresas están en su mayoría asociadas a Proexport y localizadas en Mazarrón, Águilas, Lorca y Cartagena, municipios y comarcas donde se concentra la producción tomatera bajo invernadero de la Región de Murcia. El convenio firmado regula las relaciones laborales en almacenes de tomate donde aproximadamente el 80% del personal contratado son mujeres. El Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, y sus efectos económicos son los siguientes: en 2026 los salarios se incrementarán un 2,7% sobre los de 2025 y en 2027 también el 2,7% sobre la tabla salarial de 2026. Además, se ha pactado una cláusula de revisión salarial con un límite máximo del 0,5% extra, si la inflación anual superase el 3%. Se garantiza que ningún trabajador perciba una retribución inferior al SMI vigente en cada momento.

Pedro Peña, secretario del Sector Agroalimentario de UGT-FICA, reconoce el trabajo conjunto y la disposición de todas las partes: «Refleja una voluntad compartida de seguir generando confianza y un futuro positivo». Pedro Alfonso Garre, presidente de Relaciones Laborales de Proexport, resaltó los esfuerzos «en un actual contexto de casi nula concertación social». A su juicio, «este Convenio avanza en la modernización de las relaciones laborales del sector tomatero, permitiendo a las empresas ser competitivas con una mayor capacidad de organización y adaptación, y a los trabajadores mejorar la conciliación de su vida laboral y personal».

Gerardo Medina, secretario general de CC OO de Industria, valora la aproximación a una jornada de 37,5 h. y también al garantizar salarios por encima del SMI. Alejandro Rodríguez, secretario general de USO Industria, entiende que «a pesar de la dilatada negociación se ha dado respuesta, al menos en parte, a las reivindicaciones».

