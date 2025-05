Mejoras en centros sanitarios, equipamientos y carreteras centran las demandas locales a Miras

La ampliación y la mejora de espacios en colegios e institutos, la construcción de instalaciones sanitarias y el aumento de su personal, la edificación de ... otros equipamientos y la mejora de carreteras y caminos destacan entre las principales peticiones de los alcaldes y alcaldesas de la Región de Murcia a la Comunidad Autónoma. Un repaso a las demandas planteadas por los regidores al presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, esta legislatura (que empezó en junio de 2023) muestra que entre las reivindicaciones se repite el disponer de más fondos para el arreglo de calles, la construcción de colectores y otros proyectos financiables con cargo al Plan de Obras y Servicios y al de pedanías, diputaciones y barrios periféricos y/o deprimidos; así como para financiar competencias «impropias», atribuidas a la Administración regional pero que en la práctica asumen los ayuntamientos. Entre ellas está la prestación de servicios sociales.

Hasta el momento, López Miras se ha reunido con 32 de los 45 máximos representantes de los municipios. «Ha recibido a los alcaldes de los municipios que tienen una población superior a 8.000 habitantes, según el censo oficial. La última reunión fue el 6 de mayo, cuando recibió a la alcaldesa de Fortuna y al alcalde de Moratalla», indicaron fuentes del Gobierno regional. Y adelantaron la planificación de López Miras: «Quedaría por recibir a los alcaldes de los municipios que cuentan con una población inferior a 8.000 habitantes. Éstos son Moratalla, Lorquí, Blanca, Abanilla, Librilla, Pliego, Villanueva del río Segura, Campos del Río, Ricote, Albudeite, Aledo, Ulea y Ojós. La intención es que en un plazo máximo de dos meses el presidente haya recibido a todos los alcaldes de la Región».

En sus reuniones con los primeros ediles, de las que ha ido informando el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, López Miras ha reiterado que su gabinete ha aumentado las partidas para educación, sanidad y obras públicas. Y, además de asumir distintos compromisos -entre ellos para presionar al Gobierno central para impulsar actuaciones de su competencia- ha detallado avances en la redacción, licitación y ejecución de proyectos en los distintos territorios por parte de las distintas consejerías.

La web de este diario ofrece un amplio listado con decenas de peticiones de los alcaldesa. A modo de ejemplo, entre las solicitudes trasladadas al presidente -algunas de las cuales están proyecto, licitadas o ya ejecutadas-, figuran en el ámbito educativo la ampliación y rehabilitación del IES Ricardo Ortega de Fuente Álamo, el agrandamiento del IES Gerardo Molina de Torre Pacheco, la retirada de las cubiertas de amianto en Alhama de Murcia, modernizar los centros de Calasparra, y más espacio en el colegio Los Pinos de San Pedro del Pinatar y construir un Centro Integral de FP en Mazarrón y un Centro Integrado de FP de Hostelería y Restauración en Águilas.

Déficit de financiación

En el área sanitaria, las reivindicaciones incluyen mejorar el servicio de urgencias y mantener abiertos los consultorios médicos durante todo el año en Alguazas, abrir un servicio de Urgencias 24 horas en Los Alcázares y construir el centro de salud Molina Este y los nuevos de Bullas, Las Torres de Cotillas y San Javier (en Santiago de la Ribera), ampliar los centros de salud de Archena, Beniel y San Diego (Lorca) y edificar un centro de salud mental en Cieza.

En cuanto a los equipamientos, hay mucha variedad: desde la transformación del antiguo Hospital Naval de Cartagena (ocupado por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) en una instalación sociosanitaria a una piscina de verano en Ceutí, un pabellón de deportes y un auditorio en Alcantarilla, dos pistas de pádel y cubrir el graderío del campo de fútbol Antonio Ibáñez en Jumilla), un ecoparque en La Unión y un tanque de tormentas en Murcia.

Respecto a las carreteras, sobresalen los proyectos de la circunvalación de Santomera (una alternativa al tramo urbano de la 'autovía del bancal' que la Comunidad exige que financie el Ministerio de Transportes), el arreglo de la RM-A22 en Abarán, la conexión de la Venta del Olivo con la comarca de Baza por autovía a través de Caravaca de la Cruz y el desdoblamiento de la carretera de Villena (RM-425) a su paso por Yecla.

En el Gobierno regional, del PP, valoran estos «contactos positivos, que sirven para poner en común la realidad de los municipios y las prioridades de los regidores». Y añaden que, más allá de los encuentros en el Palacio de San Esteban, hay una «comunicación fluida y permanente», con desplazamientos del presidente a los municipios para actos oficiales, en los que «aprovecha para abordar las cuestiones de interés del municipio con los alcaldes».

Sobre los frutos de las reuniones, en los consistorios las valoraciones abarcan desde las más positivas a las más críticas. El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, del PSOE, se muestra contundente. «De lo que pedí, no he recibido nada. He insistido mucho en un tema fundamental: los colectores generales. Pero yo no recibo calor del presidente en nada», afirma a LA VERDAD. Y agrega: «López Miras me decía: 'A ver si va a haber presupuesto'. Y yo me ofrecí al presidente, desde la humildad de un municipio de 17.500 habitantes, para ser un enlace con mi partido para aprobar los presupuestos regionales. Pero prefirió a Vox y seguimos sin presupuestos».

Moreno reclama una ley de financiación local y acusa a Miras de «escudarse en que la Comunidad está infrafinanciada, que lo está, para justificar su falta de voluntad para dar a los ayuntamientos los recursos necesarios para costear competencias impropias, que debería cubrir la Comunidad».

«Promesas» y cumplimientos

En Mazarrón, el alcalde, Ginés Campillo, de Unión Independiente de Mazarrón (UIDM) y que pasó por San Esteban en abril de 2024, tampoco ve progresos. «Lamentablemente, tengo que manifestar mi profunda decepción. No se ha llevado a cabo absolutamente ninguna de las actuaciones prioritarias solicitadas. No hemos obtenido ni avances reales ni respuestas concretas», dice. Y cita, entre otras cosas, el desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto y tener Urgencias 24 horas en Puerto de Mazarrón. Campillo redoblará su presión: «No voy a dejar de exigir lo que es justo para Mazarrón. La paciencia institucional tiene límites, y no vamos a aceptar más promesas vacías. Seguiré luchando en todas las instancias para que Mazarrón deje de estar a la cola en inversiones».

El alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, del PP, destaca sin embargo «la cercanía, el compromiso y la responsabilidad del presidente con el Ayuntamiento en áreas prioritarias como educación, sanidad e infraestructuras». Y subraya que la Comunidad «cumplió en 2024 con el refuerzo del personal sanitario; el consultorio de Lo Pagán está en la última fase de construcción; se puso en marcha el aula de 2 años en el colegio Las Esperanzas; y el Plan de Obras y Servicios dota con 500.000 euros la mejora de la avenida Artero Guirao, cuyas obras comenzarán en septiembre».