«Donde mejor me manejo es en la novela épica y dramática»

Una historia que traslada al lector a la posguerra, en la que no faltan la pasión, el odio, la convivencia y el servilismo. Así es 'Siega y viento', la última novela publicada por Pascual Fernández Espín (Bullas). «Yo le añadiría los adjetivos de dramática, pasional, morbosa, tierna, romántica; una cercana realidad que expresa la angustia de una mujer, eje existencial de la trama, ante un futuro plagado angustiosas incógnitas sin resolver y de un despótico opresor al acecho», añade el autor.

-¿Por qué el título de 'Siega y viento'?

-Este título, sin ser determinante en ningún momento del relato, sí que marca el principio de este, asomándose a lo largo de la historia en muchos otros momentos, ya que el entorno geográfico de la historia, al Noroeste de la Comunidad murciana, por sus propias peculiaridades geofísicas, es muy propicia para que pase el viento y para que, en otros tiempos, la propia actividad de siega formara parte del escenario lugareño. Pero ya digo, el título es puro simbolismo, la trama narrativa camina por otro lado, aunque este sea en paralelo.

-¿Incluye en ella la intriga y el misterio?

- Sí; ambos ingredientes. Además de la intriga y el suspense generalizado, yo le añadiría los adjetivos de dramática, pasional, morbosa, tierna, romántica y de una cercana realidad que expresa la angustia de una mujer, eje existencial de la trama, ante un futuro plagado de angustiosas incógnitas sin resolver y de un despótico opresor al acecho.

-¿Sobre qué trata su novela?

-La historia relatada, mitad real, mitad ficticia, se desarrolla durante el largo proceso de la posguerra civil española en un entorno rústico, entre medias de una autocracia vetusta y rancia cuyo dominio sobre la sociedad local es absoluto. En ese ambiente de feudalismo contemporáneo, una orgullosa mujer, cabeza de familia por exigencias del destino, trata de mantener a flote la dignidad familiar a costa de la suya propia. Encontrándose ubicada en la cima dominante del macho alfa territorial, merced a su totalitario aplastante, se ve arrastrada hacia la ciénaga social más abyecta. Una trama de intriga y misterio que conjuga situaciones extremas de convivencia y servilismo, de ternura y poder, de miseria y opulencia con el fuego de la pasión y el odio. Una trama sociológica que entra de lleno en la condición humana, a veces, cruel, a veces compasiva con tal de alcanzar su objetivo, no dudando intentar subir a los cielos o descender hasta el último aledaño del infierno.

-¿Alguna manía o hábito al escribir?

-No sé si se puede encasillar dentro del concepto de manía, hábito o placer, pero sistemáticamente las horas del día en las que suelo dar rienda suelta a las musas y al teclado del ordenador son de madrugada. De los trescientos sesentas día del año, más de trescientos me levanto cuando el gallo canta; o sea, a eso de las cinco y media de la mañana, máximo a las seis. Con un café a mi lado me sitúo frente al ordenador y, después de ojear las noticias en un par de periódicos, me pongo a escribir hasta las nueve de la mañana. A partir de esa hora, me pongo a disposición de la mujer, los hijos, los nietos y de quien se tercie.

-En su recorrido literario ha escrito varias obras.

-Sí, algunas. Escritas tengo trece obras, pero ahora bien, las publicadas son las siguientes: 'Salto Lucero', 'El pastel ajeno', 'Testimonios de una tragedia', 'Con el otoño a cuestas', 'Bullerías', 'Con el peso del recuerdo' y la recién publicada, 'Siega y viento'.

-¿Existe algún nexo entre ellas? ¿En qué género le prefieren sus lectores?

-Es posible que los puristas literarios encuentren ese nexo común, aunque al haber trabajado en varios géneros literarios, como son ensayo, historia y novela, tenga ciertas dificultades identitarias. La preferencia de mis lectores sobre el género escogido habría que preguntárselo a ellos, bien es verdad que donde mejor me manejo es en la novela épica y dramática, moviéndome en un tiempo donde, a mi entender, quizá porque nací a orillas de esa época, la considero como una de las épocas más fructíferas y con más matices, tanto individuales como colectivos, para ser novelada. Y me refiero al periodo de la posguerra civil española.