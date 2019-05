Medio millón de pacientes cambian de médico de familia esta semana Fotolia El concurso de traslados afecta a 360 profesionales, que trabajan ya en sus nuevos destinos JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 1 mayo 2019, 02:27

Casi 500.000 pacientes han cambiado de médico de familia esta semana fruto de la resolución de un concurso de traslados convocado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para esta especialidad. Muchos de los afectados, sin embargo, todavía no saben que han sido asignados a nuevo facultativo, porque la Administración no ha enviado notificaciones a los pacientes. En total, 360 médicos han sido destinados a un nuevo centro de salud, una cifra récord fruto de la cascada de cambios producida por el concurso. Los profesionales que han obtenido plaza han ido desplazando a otros facultativos que las ocupaban mediante comisiones de servicios. Estos, a su vez, han regresado a sus puestos, generando nuevos traslados.

Como consecuencia, se ha producido una masiva reestructuración que afecta al 40% de los usuarios del sistema sanitario: medio millón de pacientes que desde el lunes tienen asignado nuevo médico.

La resolución definitiva del concurso de traslados fue publicada el sábado en el Boletín Oficial de la Región (BORM), y los cambios en las consultas se hicieron efectivos entre el lunes y el martes, explica Asensio López, director gerente del SMS. En ocho plazas que habían quedado vacantes ha habido dificultades para encontrar facultativos disponibles en la bolsa de trabajo, pero el problema está ya resuelto, asegura el gerente.

Quejas de afectados

Los cambios han generado quejas de pacientes que, de la noche a la mañana, se han quedado sin el facultativo que llevaba años atendiéndoles. «Somos conscientes, y creemos que tanta movilidad no es buena porque lo ideal es la continuidad asistencial, la estabilidad. Pero estamos ante una situación que se produce fruto de la ausencia de concursos de traslados durante mucho tiempo», subraya Asensio López. Los trabajadores «tienen derecho» a solicitar un cambio, y la Administración debe facilitarlo, añade. Además de la falta de concursos de traslados en el pasado, esta situación deja también patente el elevado número de comisiones de servicio concedidas de manera discrecional por las gerencias de las distintas áreas de salud a lo largo de los años en el SMS. «Se trata de una figura que debe ser excepcional, y en la que hemos introducido algunos cambios», explica López. Para empezar, su duración «no debe ser superior a dos años», cuando hasta ahora en muchos casos se convertían «en eternas», admite el director gerente.

Además, «la idea es que las comisiones de servicio no se concedan en función del profesional, sino de la plaza de que se trate». Es decir, habrá «puestos 'comisionables'» de acuerdo a las necesidades del sistema. Por ejemplo, si en un centro de salud se requiere que una plaza sea ocupada por un médico de familia que ejerza de tutor para médicos internos residentes (MIR), se ofrecerá como tal en comisión de servicios. Lo mismo puede ocurrir para un puesto muy específico de especialista en un hospital.

Fruto de la mala planificación

El masivo cambio de nada menos que 360 profesionales en Atención Primaria tiene su origen en problemas de planificación generados hace una década a los que hasta ahora no se había dado solución. En 2008, el SMS convocó más plazas de Medicina de Familia de las realmente existentes en la oferta pública de empleo (OPE). Como resultado, Sanidad no pudo dar destino definitivo a 130 de los nuevos fijos estatutarios. Hasta 2016 no se convocó un concurso de traslados para regularizar esta situación. El proceso se atascó, y fue el actual equipo del SMS el que finalmente resolvió el concurso en junio de 2018. Hubo 119 cambios en los centros de salud, que afectaron a 170.000 pacientes.

El Servicio Murciano de Salud convocó entonces un segundo concurso, que ha sido resuelto esta semana. 169 médicos han obtenido plaza, pero los movimientos generados por sus traslados y por el fin de comisiones de servicios han dado lugar a 360 cambios en total. El director gerente, Asensio López, confía en que la situación se estabilice a partir de ahora, tanto por la resolución del concurso como por las oposiciones actualmente en curso.