Personas dependientes en una residencia de mayores. D. Arienza

Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia

Política Social busca facultativos para reforzar sus plantillas ante el déficit de profesionales y el atasco en el sistema, pero por ahora no hay solicitudes

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:17

Las personas dependientes de la Región de Murcia sufren las mayores demoras para acceder al sistema de toda España. De media, el tiempo de ... espera para empezar a recibir las prestaciones o servicios se sitúa en 563 días, cuando en el conjunto de España es de 349. Para tratar de afrontar este atasco, la Consejería de Política Social ha ido anunciado diversas medidas. Una de ellas es la posibilidad de que médicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) compatibilicen su trabajo en la sanidad pública con jornadas parciales en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), bien en residencias de mayores o reforzando los equipos de valoración de la discapacidad -donde también hay demoras- y la Dependencia.

