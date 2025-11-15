Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia

Las personas dependientes de la Región de Murcia sufren las mayores demoras para acceder al sistema de toda España. De media, el tiempo de ... espera para empezar a recibir las prestaciones o servicios se sitúa en 563 días, cuando en el conjunto de España es de 349. Para tratar de afrontar este atasco, la Consejería de Política Social ha ido anunciado diversas medidas. Una de ellas es la posibilidad de que médicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) compatibilicen su trabajo en la sanidad pública con jornadas parciales en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), bien en residencias de mayores o reforzando los equipos de valoración de la discapacidad -donde también hay demoras- y la Dependencia.

Con esta iniciativa se busca hacer frente a las dificultades del IMAS para encontrar médicos, en un contexto de déficit de profesionales. Esto genera problemas en las residencias sobre todo en vacaciones, aunque también cuando se acumulan bajas que, por lo general, no pueden ser cubiertas.

El Gobierno regional aprobó hace ya casi un año «la existencia de interés público» en esta prestación simultánea de servicios por parte del personal facultativo en el SMS y en los equipos de valoración, así como en las residencias pertenecientes al IMAS. En marzo, la directora gerente del este organismo, Verónica López, explicó que se estaba trabajando en «el procedimiento de selección para poder contratar a los médicos que quieran esta compatibilidad».

La Consejería de Salud explica que esta vía ya está disponible. Sin embargo, de momento no se han registrado solicitudes. «La opción de incorporación de médicos del SMS para hacer jornadas parciales en el IMAS se mantiene abierta, y confiamos en que se produzcan solicitudes de compatibilidad. Como es una medida a medio plazo, vamos a seguir informando sobre esta opción para que los facultativos se incorporen a esta iniciativa», explican en Salud. Este departamento aclara que «ahora mismo, todas las plazas de personal médico del IMAS, tanto para valoración como para atención, están cubiertas».

La Consejería recuerda «el déficit de facultativos especialistas», y exige de nuevo «respuestas urgentes por parte del Ministerio de Sanidad» a «esta acuciante necesidad».

La vía de urgencia

Junto a esta compatibilidad, las consejerías de Política Social y Salud diseñaron otras medidas. Ante el colapso en la lista de espera para las valoraciones, se creó un nuevo modelo que descarga parte del proceso en los médicos de familia y los enfermeros de los centros de salud. Estos profesionales han tenido que elaborar habitualmente informes que los solicitantes de la Dependencia presentaban posteriormente en la Unidad de Valoración del IMAS. Pero ahora ese documento es más completo, con más información. Además, esto permite abrir una vía de urgencia cuando el médico detecta a personas «con mayor limitación de la autonomía personal o con una enfermedad con pronóstico de vida limitado».

Esta medida ha tenido mejores resultados que la compatibilidad. Desde el pasado mes de enero, «1.091 solicitantes han sido valorados por urgencia» a través de este mecanismo, y «151 han sido priorizados y valorados en sus domicilios», explica el Ejecutivo regional. «En total, la cifra de expedientes valorados prioritariamente por urgencia es de 1.242».

Para activar esta 'vía rápida', el médico de familia tiene que marcar una serie de indicadores en el informe. Cuando el documento llega al IMAS, al médico de la unidad de valoración «le salta un aviso». Si tras analizar el informe «constata que se trata de uno de los criterios que prevé la ley para activar el procedimiento urgente, inicia la incoación del expediente y se le da prioridad en la lista de espera».

Este nuevo modelo generó al principio reticencias en muchos médicos de los centros de salud, que denunciaron una mayor carga de trabajo en unas agendas ya de por sí saturadas. Sin embargo, con el tiempo el procedimiento se ha agilizado. «Para rellenarlo, está siendo más rápido. Enfermería pasa antes unas escalas y nosotros, ya con estas escalas hechas, hacemos el informe. Se hace rápido, lo que no sabemos es si está siendo útil para que a los pacientes que están con una dependencia mucho mayor los valoren antes», explica Julián García, de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc).

De momento, esta medida ha permitido agilizar casos urgentes, pero el atasco de la Dependencia no solo continúa, sino que por ahora va a más. En lo que va de año, las demoras han aumentado en 43 días de media.