Los médicos de la Región piden protección ante la acumulación de agresiones por el Rivotril Una caja del ansiolítico Rivotril. / Vicente Vicéns / AGM El Colegio solicita más vigilantes en los centros de salud y denuncia amenazas e intentos de falsificación de recetas JAVIER PÉREZ PARRA Viernes, 5 abril 2019, 19:11

El Colegio de Médicos ha solicitado al Servicio Murciano de Salud (SMS) que refuerce la vigilancia en los centros de Atención Primaria ante la acumulación de agresiones y amenazas por parte de algunos usuarios que acuden a las consultas exigiendo recetas de Rivotril, un potente ansiolítico consumido por drogodependientes que, además, es codiciado por mafias que lo revenden en Marruecos, donde es utilizado para la elaboración de una droga conocida como 'karbuki', que se mezcla con hachís.

El Colegio de Médicos emitió este viernes un comunicado después de que 'La Verdad' se hiciese eco del acoso que sufren facultativos de barrios especialmente castigados por la droga, como Los Mateos, en Cartagena. «He tenido que soportar presiones hasta el punto de verme en la obligación de hacer la receta para evitar que el asunto fuese a más», denunciaba José Antonio Rodríguez, médico del consultorio de esta barriada. El profesional ha solicitado protección al SMS no solo para él, sino también para sus compañeros: un enfermero, una pediatra y un auxiliar administrativo.

A principios de marzo, la presidenta del Colegio, Isabel Montoya, denunció en 'La Verdad' otro intento de agresión por el Rivotril en Los Barreros, también en Cartagena.

En febrero, una médico del centro de salud de Las Torres de Cotillas sufrió un infarto tras verse acorralada por una mujer y su acompañante, que reclamaban a gritos y con amenazas de muerte la prescripción del fármaco. La agresora «empezó a exigir tranquilizantes y derivados de morfina que ya tenía prescritos en su receta electrónica», detalló la víctima en la denuncia interpuesta ante la Policía. Entre esos fármacos figuraba el Rivotril. Cuando la profesional le explicó que no podía aumentar las dosis que ya tenía indicadas en la receta electrónica, la agresividad subió de tono, con una retahíla de insultos y amenazas directas. La médica optó por darle una copia en papel.

La paciente abandonó entonces el centro y se dirigió a una farmacia cercana. Como era previsible, allí no le dispensaron ni Rivotril ni ningún otro medicamento, porque ya había llegado al máximo de dosis indicadas. La agresora y su acompañante entraron de nuevo al centro de salud dando voces. No había vigilante de seguridad para pararle los pies. «La enfermera subió corriendo para decirme que me escondiese, que venían muy agresivos», relató la víctima a 'La Verdad'. «Sentí pánico. Empezaron a golpear la puerta y a mover el picaporte. Hay otras dos puertas en la consulta, y yo pensaba que en cualquier momento iban a entrar. Llamé a la Policía mientras empezaba a sentir un dolor muy fuerte en el pecho», confesó la médica. Terminó en Urgencias del Morales Meseguer, donde le diagnosticaron un infarto producido por «un síndrome microcirculatorio en relación al estrés».

Las mafias del Rivotril operan desde hace tiempo en la Región. El 20 de marzo, la Policía Nacional de Cartagena detuvo a un hombre al que intervino 24.000 pastillas de esta benzodiazepina. Por su parte, el Colegio de Farmacéuticos de la Región detectó el año pasado cerca de un centenar de recetas falsas. «Sufrimos una gran presión en las consultas, especialmente en la zona de Cartagena», señalaba, el año pasado, Ricardo Ortega, psiquiatra y coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas de Cartagena (CAD). La situación no ha mejorado desde entonces.