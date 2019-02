Los médicos lanzan un ultimátum a Salud para que asuma la colegiación obligatoria Fernando López Miras, con la presidenta del Colegio de Médicos, Isabel Montoya, y el expresidente de la OMC, Rodríguez Sendín, en una gala de la institución celebrada en junio de 2017. / com La OMC llevará a la Comunidad ante los tribunales si sigue «incumpliendo la ley» JAVIER PÉREZ PARRA Miércoles, 13 febrero 2019, 01:59

La Organización Médica Colegial de España (OMC) iniciará acciones legales contra la Consejería de Salud si continúa sin exigir a los facultativos que se colegien como requisito indispensable para su contratación, lo que incluye a los médicos internos residentes (MIR) que, tras realizar las pruebas de acceso al sistema, tienen previsto incorporarse a los hospitales y centros de salud a finales del próximo mes de mayo.

En diciembre, la asamblea de la OMC aprobó llevar a los tribunales a todas aquellas comunidades que permitan ejercer en sus sistemas públicos de salud a facultativos sin colegiar, al entender que se trata de una situación irregular que no respeta ni la legislación ni las sucesivas sentencias dictadas sobre esta materia por el Tribunal Constitucional y el Supremo. La mayoría de administraciones autonómicas ya han asumido este criterio, pero no ocurre así en la Región de Murcia, según denuncia la presidenta del Colegio, Isabel Montoya. «Somos la única comunidad que sigue sin implantar la colegiación obligatoria. En algunas áreas de salud se contempla solo como recomendable», asegura. Esta situación se produce pese a que el presidente, Fernando López Miras, «se comprometió en junio a solucionar este problema», señala Montoya. «Pero siguen sin pedirnos los certificados de las colegiaciones, así que no se está cumpliendo», lamenta.

Algunas claves La legislación regional La ley 6/1999 de los Colegios Profesionales la Región dispensaba de la colegiación obligatoria a los profesionales que estuvieran vinculados al Servicio Murciano de Salud. La norma fue reformada en 2013, después de que se advirtiese de su posible inconstitucionalidad, y se remitió a lo que estableciese la legislación nacional. La normativa estatal Las sucesivas leyes han dejado sin fijar qué profesiones deben considerarse de colegiación obligatoria, lo que ha generado diversas interpretaciones. El Tribunal Constitucional y el Supremo han tumbado sucesivas normativas autonómicas que pretendían eximir de la colegiación a los médicos o enfermeros del sistema público, al entender que esas leyes entraban en competencias de carácter estatal. Así ha ocurrido en Asturias, Andalucía y Canarias, entre otras regiones.

Según los cálculos de la institución, unos cien médicos están ejerciendo en la sanidad pública regional sin estar colegiados. Son datos del año pasado, todavía pendientes de actualizar. Este centenar de profesionales representan una clara minoría si se tiene en cuenta que en el SMS trabajan más de 5.100 facultativos. En el caso de los enfermeros, los índices de colegiación son tradicionalmente más bajos, aunque también el Consejo General de Enfermería de España (CGE) aboga por la inscripción obligatoria.

La institución denuncia que cerca de un centenar de profesionales ejercen en la sanidad pública sin cumplir este requisito

Pero en la Región, de momento, la iniciativa la ha tomado el Colegio de Médicos. La OMC ya envió una carta al Gobierno regional el año pasado advirtiendo de la situación, y en breve se remitirá una nueva misiva tanto al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como al consejero de Salud, Manuel Villegas, comunicando el inicio de acciones legales que, en todo caso, el Colegio aún no detalla.

«Lo estamos estudiando»

Por su parte, la Consejería de Salud responde que está a la espera de un informe jurídico que clarifique la situación y establezca si la colegiación es o no obligatoria. Fuentes de este departamento niegan, además, que Murcia sea la única comunidad en esta situación.

La legislación nacional, o más bien la ausencia de ella, ha generado mucha confusión en los últimos años. Numerosas comunidades concluyeron, con la Ley de Colegios Profesionales de 1974 -todavía en vigor- en la mano, que la colegiación de médicos y otras profesiones sanitarias solo es obligatoria para la actividad privada, pero no ocurre así en la sanidad pública porque hay una relación funcionarial, de forma que la Administración asume las responsabilidades en que puedan incurrir estos profesionales. En 2009, la Ley Ómnibus no terminó de aclarar el asunto, al fijar la aprobación de un posterior reglamento que especificase en qué profesiones es obligatorio inscribirse en un colegio profesional.

Dictámenes judiciales

Pero el Constitucional y el Supremo han ido tumbando estas normativas autonómicas, al entender que entran a regular competencias estatales. Así ocurrió con las regulaciones que se aprobaron en Asturias, Andalucía y Canarias. El pasado mes de julio, el Supremo avaló además la colegiación obligatoria de los ópticos-optometristas en la Comunidad Valenciana. La OMC y el Consejo General de Enfermería niegan cualquier ambigüedad jurídica y subrayan que los tribunales han dejado ya suficientemente claro que la colegiación es obligatoria en estas profesiones. «Es una garantía para la salud y seguridad del paciente», defiende Isabel Montoya. También ofrece más garantías para los profesionales, recalca.

Fijado en los estatutos

Tanto los estatutos de la OMC como los del Consejo General de Enfermería (CGE) fijan la colegiación obligatoria. Así, el Consejo señala que para la práctica de la profesión enfermera, «conjunta o separada, en cualquier ámbito o forma jurídica pública o privada de prestación de servicios profesionales en que se lleven a cabo, es requisito indispensable hallarse incorporado al Colegio correspondiente».

Esta institución también apela a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que señala que «son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable». Añade la norma que «en todo caso, para ejercer una profesión sanitaria, será requisito imprescindible estar colegiado, cuando una ley estatal establezca esta obligación para el ejercicio de una profesión titulada».

Todo indica que serán los tribunales quienes tendrán que determinar finalmente si los médicos murcianos deben o no colegiarse para ejercer en el SMS, aportando luz a un enrevesado y complejo debate jurídico.