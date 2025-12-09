Los médicos inician una semana de huelga para mostrar su hartazgo: «Basta ya al abuso con las guardias» Los profesionales vuelven a movilizarse contra el Estatuto marco que plantea el Ministerio, pero en la Región de Murcia protestan también contra los «incumplimientos» de la Consejería de Salud en Primaria o Urgencias

Javier Pérez Parra Martes, 9 de diciembre 2025, 11:29

Los médicos de toda España están convocados desde este martes de nuevo a la huelga contra el Estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad. En esta ocasión elevan el órdago, con toda una semana de paro a las puertas de Navidad y con los servicios de Urgencias ya saturados por la gripe. En la Región de Murcia, además, la protesta se dirige también contra la Consejería de Salud por los «incumplimientos» de los acuerdos para la mejora de la Atención Primaria y las Urgencias, según denunció el Sindicato Médico (Cesm).

La jornada de huelga comenzó precisamente este martes en Murcia a las puertas de la Consejería de Salud. Los profesionales cortaron Ronda de Levante mientras reclamaban la dimisión de la ministra, Mónica García, y del consejero, Juan José Pedreño. El origen del conflicto está en el Estatuto marco que el Ministerio ha puesto sobre la mesa, y que para muchos facultativos es una oportunidad perdida para regular de una vez cuestiones como las jornadas de guardia. «Llevo 30 años trabajando en Urgencias, haciendo guardias de 24 horas que no aseguran la seguridad del paciente. Los profesionales están muy cansados y desmotivados, es un abuso de la administración desde hace mucho tiempo. Esta era la ocasión para cambiarlo, pero no ha sido así», resumía José Luis Bauset, médico del Morales Meseguer, a las puertas de la Consejería. Esta decepción la compartía su compañero Alberto Artieda: «Este era el momento de coger el toro por los cuernos».

El hospital Morales Meseguer y el Reina Sofía, este martes. Guillermo Carrión / AGM

El Sindicato Médico sigue reclamando un Estatuto propio para los facultativos y una regulación de la jornada de guardia, entre otros aspectos. «Mantenemos la esperanza de reabrir negociaciones, pero el Ministerio de Sanidad ha mostrado una actitud bastante cerrada, y muy ideológica en temas como el de las incompatibilidades», lamentaba Clemente Casado, presidente de Cesm en la Región. El Ministerio pretende prohibir la compatibilidad con la actividad privada a los jefes de servicio y de sección.

Pero la protesta también se dirige esta semana contra la Consejería. «Nos hemos encontrado con la nula implicación autonómica, con la falta de iniciativas legislativas o reglamentarias y la ausencia de propuestas concretas en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad», denunció Casado. Además, el sindicato ha puesto sobre la mesa aspectos de ámbito autonómico. «El acuerdo de mejora de la Atención Primaria sigue sin cumplirse, no hemos llegado a los objetivos marcados en ratios y cupos, y el SMS sigue sin ofertar todas las nuevas plazas (111 en Medicina de Familia y 12 en Pediatría)», detalló el presidente de la organización sindical. Otras de las medidas que se reivindican es la igualación de la jornada en las Urgencias hospitalarias y las extrahospitalarias.

Pruebas y consultas canceladas

Como ya ocurrió en las huelgas anteriores del 13 de junio y el 3 de octubre, el paro llevó este martes a la cancelación de numerosas consultas y pruebas en los hospitales de la Región de Murcia. En el Morales Meseguer, el seguimiento fue desigual. En el servicio de Radiodiagnóstico se situó en torno al 50%, aunque muchos de los que secundaron la movilización fueron MIR, lo que permitió mantener buen parte de la actividad. Con todo, se anularon algunos TAC, ecografías y «dos agendas de la Unidad de Mama», explicaba el jefe del servicio, José María García Santos.

En el servicio de Otorrino, José María Torrano se encontró con su consulta médica cancelada. «Vengo desde Archena, era la primera cita con el especialista y no sabía que hoy había huelga», contaba mientras aguardaba a que le concretasen otra fecha para ser atendido. El paro también se dejó notar en Nefrología o Urología, entre otros servicios del Morales Meseguer.

Mientras, en el servicio de Urgencias se acumulaban los pacientes. La huelga coincide con la fase ascendente de la epidemia de gripe, que ha llevado a un rápido incremento de los ingresos y empieza a tensionar no solo las Urgencias, sino también la Atención Primaria. Los contagios se dispararon un 110% en la última semana de noviembre en la Región de Murcia (la última con datos disponibles).

La huelga de médicos continuará durante toda la semana. Los servicios mínimos garantizan la atención en Urgencias, hospital de día Oncológico, diálisis y otros servicios clave. El Sindicato Médico tacha de «abusivos» los servicios mínimos en Atención Primaria y Hospitalaria, al considerar que van más allá de esta garantía de la asistencia que no puede demorarse.