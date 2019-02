Los médicos exigen condiciones «dignas» y plantillas suficientes

Médicos de toda la Región se concentraron ayer a las doce de la mañana a las puertas de los centros de salud y los hospitales para exigir plantillas suficientes y condiciones «dignas» con las que poder ofrecer una atención «de calidad». El Sindicato Médico (CESM), convocante de la protesta en toda España, pide recuperar la jornada de 35 horas semanales, así como las pagas extra al cien por cien. También apuesta por poner solución al déficit de financiación que sufre la sanidad pública y exige revertir los recortes salariales.

Los médicos consideran imprescindible dotar al sistema de más presupuesto, más profesionales y más tiempo para poder dedicarlo a los pacientes. También solicitan concursos de traslados cada dos años, con plazas suficientes, para evitar las altas tasas de temporalidad.

«Los problemas que afectan a nuestra profesión son cada vez más, y más graves e insostenibles. A pesar de haberlos denunciado en numerosas ocasiones, los distintos gobiernos y administraciones, nacionales y autonómicos, no han sido capaces de aportar soluciones. Todo lo contrario. La situación ha empeorado significativamente durante los últimos años y no hay perspectivas de mejora», denunció CESM en su comunicado, leído a las puertas de los centros sanitarios de la Región. «Los médicos no solo queremos que nos traten mejor, queremos los medios necesarios para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Lo que exigimos no nos afecta solamente a los profesionales, sino que son peticiones de interés social», señalaron. «Lo que está en juego es la calidad de nuestro sistema sanitario, que ha llegado al límite de sus posibilidades y que se sostiene gracias al esfuerzo y sacrificio de sus profesionales», subrayaron. La concentración de ayer es la primera de un calendario de movilizaciones que continuará, el 7 de marzo, con una manifestación convocada en Madrid a la que se sumará el sindicato CESM de la Región. La organización no descarta «tomar medidas de presión más contundentes».

El consejero vincula la convocatoria con «las próximas elecciones sindicales»

Almela, en la protesta

Entre los médicos que se sumaron a la protesta destacó la presencia, en el Reina Sofía, de José María Almela, presidente del Real Murcia y exdirector médico del área de salud de Cieza. Su gesto no pasó desapercibido. Almela fue destituido de su puesto a principios de enero y ya ha anunciado la presentación de un recurso, al considerar que el cese no estuvo motivado.

Por su parte, el consejero de Salud, Manuel Villegas, aseguró, al ser preguntado por los medios, que comparte algunas de las reivindicaciones de la protesta, como la necesidad de una mejor financiación. Sin embargo, aseguró que «no todas las comunidades autónomas están igual y aquí la situación es mejor. Los médicos tenemos salarios de los más altos de España». Se refería así a un reciente estudio de CESM que sitúa los sueldos de los médicos de familia en la Región por encima de la media nacional. El consejero vinculó además las protestas con que «el Sindicato Médico está en una situación de elecciones sindicales» (están previstas para marzo en el Servicio Murciano de Salud). Las declaraciones de Villegas vienen a abundar en las tensas relaciones entre la Consejería y CESM desde su nombramiento.