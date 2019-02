Los médicos de cuatro áreas de salud no disponen ni de seis minutos por paciente El consejero Manuel Villegas y el director gerente del SMS, Asensio López, con todos los equipos directivos de las áreas de salud, ayer. / CARM La Vega Alta, el Guadalentín, Murcia Oeste y el Noroeste sufren la mayor saturación en Atención Primaria JAVIER PÉREZ PARRA Martes, 26 febrero 2019, 01:50

A día de hoy, todos los médicos de familia de la sanidad pública regional deberían disponer de, al menos, seis minutos por paciente. Este era uno de los objetivos principales que se marcó el Servicio Murciano de Salud (SMS) para 2018. Sin embargo, la meta no se ha alcanzado. En la Vega Alta, el Guadalentín, Murcia Oeste y el Noroeste la mayoría de facultativos cuentan con poco más de cinco minutos para atender a quienes se acercan a sus consultas. En el resto de áreas de salud de la Región, la media sí supera los seis minutos, lo que no significa que todos sus médicos dispongan de este tiempo. Algunos se encuentran por debajo de esa cifra, mientras otros la mejoran.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, reconoció ayer que no se ha logrado el objetivo previsto -los seis minutos como mínimo en todas las consultas- aunque sí se ha superado ese tiempo como promedio en el Servicio Murciano de Salud (SMS). En concreto, se ha pasado de 5,64 minutos por paciente en el conjunto de la Región a 6,09. Por áreas, el Noroeste sufre la mayor saturación, con 5,24 minutos de media. La Vega Alta (Cieza) se sitúa en 5,48, también por debajo del objetivo marcado para 2018. Lo mismo ocurre con Lorca (5,72) y Murcia Oeste (5,74).

Los médicos de familia de Cartagena son los que disponen de más tiempo para sus pacientes (6,72 minutos de media), seguidos por los de Murcia Este (6,47). El Mar Menor (6,06), el Altiplano (6,02) y la Vega Media (6,18) también han alcanzado el objetivo previsto. En cualquier caso, se trata en todo momento de medias, lo que significa que hay profesionales de estas áreas de salud que se sitúan por debajo de estos tiempos.

El SMS no ha alcanzado los objetivos de reducción de tiempos de espera previstos para 2018

Tanto las áreas donde se incumplen los objetivos marcados para 2018 como aquellas zonas en las que sí se alcanzan los indicadores siguen muy lejos de los diez minutos por paciente, que es el tiempo mínimo considerado idóneo por las organizaciones sindicales y las sociedades médicas de Atención Primaria para ofrecer una atención de calidad.

Aunque el balance es peor en Pediatría. El SMS se marcó como objetivo superar los 7,5 minutos por paciente en 2018, pero la media regional se ha quedado en 7,06. Cuatro áreas sí logran cumplir con el reto planteado: Cartagena (7,55 minutos de promedio), Altiplano (7,81), Mar Menor (7,54) y Vega Alta (7,64). Por el contrario, empeoran los tiempos previstos Murcia Oeste (6,53), Lorca (6,52), Noroeste (7,26), Vega Media (6,99) y Murcia Este (6,84).

Nuevos acuerdos de gestión

El SMS incluyó el año pasado estos y otros objetivos en los acuerdos de gestión de las nueve áreas de salud, que por primera vez se hicieron públicos (hasta entonces eran completamente opacos). Ahora se darán a conocer, también por primera vez, los resultados. El consejero de Salud se comprometió ayer a que la evaluación de los acuerdos estará colgada en murciasalud.es en los próximos días.

En Pediatría, la mayoría de profesionales no pueden dedicar al menos 7,5 minutos por consulta, pese a ser esta la meta marcada

Villegas presentó en el Hospital Reina Sofía los nuevos acuerdos de gestión para 2019, que recuperan los objetivos de reducción de listas de espera que ya se plantearon en 2018 y que, en términos generales, no se han alcanzado. Así, el SMS aspira a que la espera para una intervención quirúrgica no supere los 65 días de media en la Región. Pese a la mejora experimentada en los últimos años, la demora se sitúa aún en 87,4 días. Solo dos áreas de salud (Lorca y Vega Alta) cumplieron con el objetivo previsto en sus contratos de gestión. Especialmente llamativos son los incumplimientos en el Mar Menor, donde la espera media para entrar al quirófano llega a 104 días, cuando no debería superar los 85. También La Arrixaca se ha quedado muy lejos, con una demora de 102 días frente a los 80 previstos en su acuerdo de gestión.

Los mayores incumplimientos se producen en consultas externas. Los objetivos del SMS pasaban por reducir de 75 a 50 los días de espera media para una primera cita con el especialista pero, lejos de esa disminución, la demora se ha mantenido en 75,5 días. Sí se ha conseguido eliminar parte de la bolsa de pacientes sin fecha asignada, aunque el resultado ha sido insuficiente. Todavía un 15% de quienes aguardan turno para una consulta con el especialista desconocen el día de su cita, pese a que ese porcentaje no debería ser superior al 5%. Peor es todavía el balance en pruebas diagnósticas, donde los pacientes sin fecha suponen el 75,5%, cuando lo pretendido era que esa proporción no superase el 50%.

Por áreas de salud, la mayoría sí consiguen situar las esperas medias para una primera consulta con el especialista por debajo de los 50 días, pero el colapso que sufren Cartagena, Mar Menor y el Guadalentín, con demoras superiores a los cien días, impide la mejoría de las medias regionales.

Sin esperas en casos graves

Los acuerdos suscritos ayer incluyen como meta que a final de año no haya ningún paciente con prioridad 1 que espere más de 30 días para una operación, y que no haya personas sin fecha asignada para ser atendidas en consultas externas hospitalarias. En este sentido, la Consejería pretende que los pacientes obtengan su cita con el médico especialista en la propia consulta del médico de familia, como sucede actualmente con las analíticas.

También se pretende reducir las inasistencias a las primeras consultas, de forma que no superen el 5%. Los contratos de gestión impulsan, además, la lactancia materna y plantean objetivos para un mejor seguimiento del sobrepeso en la infancia y para aumentar el número de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes que abandonan el tabaco. Asimismo, se aborda la reducción de infecciones hospitalarias y el uso racional de pruebas y fármacos.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, aseguró que se trata de «unas metas realistas que parten de los propios profesionales y cuyo objetivo final es mejorar la calidad de la asistencia sanitaria a los ciudadanos mediante un uso eficiente de los recursos».