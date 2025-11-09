Mazón y la Región de Murcia, de aliado por el agua a vecino incómodo tras la dana

Probablemente no exista otro dirigente político que haya pisado más la Región en los últimos años que Carlos Mazón. Desde julio de 2019, cuando se ... puso al frente de la Diputación de Alicante, y luego como líder del PP en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, ha sido uno de los aliados más sólidos de Fernando López Miras en temas capitales como la defensa del Trasvase Tajo-Segura, el Corredor Mediterráneo o la reforma del modelo de financiación. Hasta en once ocasiones se dejó ver por la Región en los últimos seis años. En cambio, solo dos visitas se produjeron tras la fatídica dana del 29 de octubre de 2024, en la que la gestión del 'president', criticado por haber estado ausente del puesto de mando al encontrarse en una comida con una periodista durante más de cuatro horas, lo convirtió en un incómodo compañero de viaje.

La vinculación de Mazón con la Región arranca en sus inicios políticos, hace más de 20 años, pues fue uno de los protegidos del cartagenero Eduardo Zaplana, responsable de sus primeros nombramientos. Otro murciano del PP con protagonismo en la esfera nacional, Teodoro García Egea, es quien lo rescata en 2019, tras años apartado de la política, y lo promociona como presidente de la Diputación de Alicante.

Solo un mes llevaba en este cargo cuando tuvo su primer acto conjunto con Fernando López Miras. Fue el 12 de agosto de 2019, en el Palacio de San Esteban, cuando la Comunidad y la Diputación alicantina crearon un frente común para «la batalla final» por el Trasvase, reivindicando juntos otros proyectos como el tercer carril de la A-7 y la mejora de la línea de Cercanías entre las capitales, que Mazón definió como «una auténtica vergüenza».

Su última estancia en Murcia como jefe del Ejecutivo valenciano fue para la cumbre de barones convocada por Feijóo

La siguiente visita a Murcia la hizo con mascarilla. Era el 13 de diciembre de 2020 y la pandemia de la covid pasaba por su momento más duro. Eso no fue óbice para que la Región de Murcia y la Diputación de Alicante, Miras y Mazón, se volvieran a reunir en San Esteban para formar otro frente común, esta vez contra un acuerdo firmado en Toledo por PSOE, PP y Ciudadanos en Castilla-La Mancha contra el acueducto.

Cinco meses después, con su carrera política en ascenso y perfilándose ya como presidente del PP en la Comunidad Valenciana volvía a Murcia el 21 de abril para la enésima cumbre en defensa del Trasvase. Así, se adhería formalmente a un manifiesto suscrito por López Miras y Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía).

Apoyo de Casado y Teodoro

Ya como líder popular en la comunidad vecina, algo en lo que fue clave el firme apoyo de Pablo Casado y Teodoro García Egea, Mazón se reunía el 16 de diciembre de 2021 con Miras en la sede regional del PP, esta vez para hablar de financiación autonómica y exigir a Pedro Sánchez la reforma de un modelo en el que la Comunidad Valenciana y la Región son las más perjudicadas.

Al dirigente alicantino, que iba acumulando responsabilidades, ya no se le vio de nuevo por la Región hasta el 2 de septiembre de 2022. Ese día estuvo en San Pedro del Pinatar, que acogió el tradicional encuentro veraniego entre el PP valenciano y murciano, al que asistió Miguel Tellado, 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo. En esta cita estuvo María José Catalá, futura alcaldesa de Valencia, a quien muchos en el partido ven como futura candidata del PP a la Generalitat valenciana.

De las once visitas a la Región desde julio de 2019, solo dos tuvieron lugar después de la tragedia de la dana

Dos meses después, el 5 de diciembre de 2024, el aún presidente de la Diputación de Alicante regresaba a San Esteban para verse con Miras, alarmados ambos ante la propuesta del Consejo Nacional del Agua de aumentar los caudales ecológicos del Tajo. Acordaron coordinar las acciones administrativas y judiciales.

El año 2023 fue electoral y Mazón no pasó por la Región. El siguiente, 2024, iba a ser un año nefasto para él, pero todavía no lo sabía. El 21 de marzo, ya como presidente de la Comunidad Valenciana, recorría junto a Fernando López Miras el Canal del Trasvase en Alhama de Murcia y firmaba un acuerdo en San Esteban para exigir al Gobierno de España un Pacto Nacional del Agua. El 30 de abril asistía al 45º aniversario del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, en el Casino de Murcia, mientras que el 24 de octubre, cinco días antes de la dana, participó en un encuentro bilateral en el hotel Nelva al que acudieron 250 empresarios valencianos y murcianos, que se dieron la mano para compartir sinergias en agricultura y turismo.

Las dos últimas presencias

Las siguientes visitas de Carlos Mazón fueron ya las de un presidente marcado por la tragedia que costó la vida a 229 personas en su comunidad. Su mera presencia ya resultaba algo incómodo. El 6 de mayo de 2025 estuvo presente en la concentración convocada por el Scrats en la plaza de San Bartolomé de la capital contra las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. La gratitud de los regantes por su apoyo no la perdió nunca.

Su última estancia en Murcia fue el fin de semana del 27 y 28 de noviembre, cuando Feijóo convocó a todos los barones populares en Murcia para fijar la posición del partido en asuntos como la inmigración. Mazón, ya en una posición muy precaria, recibió la calurosa bienvenida por parte del alcalde de Murcia, José Ballesta. Algo que le ha valido críticas al regidor, al viralizarse el vídeo por por las redes sociales tras compartirlo Gabriel Rufián.

Precisamente, el presidente de la Generalitat recibió reproches por parte de la oposición por estar en la cumbre del PP en la Región de Murcia mientras en la Comunidad Valenciana se activaba la alerta roja por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones.

Por otra parte, Miras no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la gestión de la dana por parte de su aliado. Si al principio valoró que diera explicaciones públicas, el pasado lunes elogió que haya reconocido sus errores y asumido responsabilidades.