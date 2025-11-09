La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mazón y López Miras comparten paraguas en Murcia. Vicente Vicéns / AGM

Mazón y la Región de Murcia, de aliado por el agua a vecino incómodo tras la dana

El dimitido presidente de la Generalitat valenciana mantuvo una relación muy estrecha con López Miras desde que dirigía la Diputación de Alicante

David Gómez

David Gómez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:44

Comenta

Probablemente no exista otro dirigente político que haya pisado más la Región en los últimos años que Carlos Mazón. Desde julio de 2019, cuando se ... puso al frente de la Diputación de Alicante, y luego como líder del PP en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, ha sido uno de los aliados más sólidos de Fernando López Miras en temas capitales como la defensa del Trasvase Tajo-Segura, el Corredor Mediterráneo o la reforma del modelo de financiación. Hasta en once ocasiones se dejó ver por la Región en los últimos seis años. En cambio, solo dos visitas se produjeron tras la fatídica dana del 29 de octubre de 2024, en la que la gestión del 'president', criticado por haber estado ausente del puesto de mando al encontrarse en una comida con una periodista durante más de cuatro horas, lo convirtió en un incómodo compañero de viaje.

