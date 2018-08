Vecinos y veraneantes denuncian «suciedad y dejadez» en el Puerto de Mazarrón Restos de poda en una de las calles del Puerto, ayer. / lv Los residentes lamentan que tienen que limpiar ellos mismos las aceras, cada mañana, «con escobas y lejía» JUAN RUIZ PALACIOS Mazarrón Jueves, 2 agosto 2018, 01:13

Vecinos y veranenates del Puerto de Mazarrón denuncian «la suciedad y la dejadez» en zonas del Rihuete y del barrio de los pescadores. «Estamos hartos de venir cada verano y que siempre pase lo mismo. Hay mucha suciedad y vemos ratas cerca de algunos contenedores», lamentan los residentes.

Isabel María García tiene su segunda residencia en Rihuete, donde pasa los meses de verano. «Las zonas de las escaleras para bajar a la playa están hechas un asco. Hay papeles, latas... por no hablar de las ratas, que campan a sus anchas donde se concentran los contenedores de basura», afirma. Juana González es otra de las vecinas que se quejan de la suciedad en el barrio de los pescadores. «El parque de La Ermita, en la calle Maestro Andrés Picón, está muy mal cuidado. Hay restos de podas en algunas aceras. Los operarios vienen a quitar las ramas de los árboles, pero luego no se las llevan y se quedan apalancadas en la misma calle», denuncia. «Hay gente mayor que tiene que andar con cuidado para no caerse», añade.

Los vecinos sostienen que «otros años hemos venido a Mazarrón y las calles han estado mejor cuidadas. Y lo peor de todo es que cada mañana pasan los operarios con las máquinas echando agua a las vías. Pero no es suficiente». De hecho, los residentes confiesan que «hay vecinas que salen algunas mañanas a las puertas de sus viviendas con escobas y lejía para limpiar las aceras. No hay derecho a que los políticos den lugar a que esto suceda».

La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, aseguró a 'La Verdad' que «hay una empresa que realiza cada día las labores correspondientes a la limpieza viaria. Y esos trabajos se refuerzan durante los meses verano». La regidora admitió que «existe solares que albergan mucha vegetación, y voy a pedir a la Comunidad Autónoma que los limpie porque son de su propiedad».

La regidora agregó que «lo que sí solicito a los vecinos es que formulen sus quejas en el Ayuntamiento para que podamos actuar y resolver las incidencias».