Tina Ruiz no continuará al frente de Cs en la próxima legislatura

La concejal y portavoz de Ciudadanos en Mazarrón, Tina Ruiz, anunció esta semana que se ha dado de baja en la militancia del partido y que no continuará al frente de la formación naranja una vez que finalice la presente legislatura. Ruiz confirmó a 'La Verdad' que «no voy a seguir; no me voy a presentar a las elecciones porque así lo he decidido. Voy a aguantar hasta el final de estos cuatro años».

La representante de Cs en el municipio aseguró que «hemos disuelto la directiva también, porque no nos dicen nada desde Murcia» sobre los planes de la formación. «No sabemos lo que va a pasar con Ciudadanos en Mazarrón», apuntó Ruiz.