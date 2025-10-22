Una ruta guiada y gratuita acerca el patrimonio funerario de Mazarrón

LA VERDAD Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la Concejalía de Cultura organiza un ruta guiada y gratuita para conocer el patrimonio y la historia que guarda el cementerio municipal de Mazarrón, que cumple 125 años. La propuesta cultural se llevará a cabo en seis pases los días 31 de octubre (20 y 21.30 horas), el 1 de noviembre (12 y 18 horas) y el 2 de noviembre (10 y 12 horas). Es necesaria la inscripción previa en el teléfono 968 590012 (extensión 23013).

Con una duración de unos 90 minutos, la visita acercará los vínculos que mantiene la necrópolis con el pasado minero de la localidad. El camposanto forma parte de los equipamientos modernos que se construyeron en Mazarrón en los años dorados del 'boom' de la minería, a caballo entre finales del XIX y las dos primeras décadas del XX. De esa misma época también son las Casas Consistoriales y el matadero municipal. En este repaso por la historia, se recordará a algunos de los protagonistas de aquella epopeya, los cambios sociales que llegaron a la población, las nuevas corrientes artísticas que también dejaron su huella en el patrimonio funerario, los accidentes mineros que desangraban los cotos del distrito...

El recorrido se articula a través de paradas en algunos de los rincones de esta ciudad silente, como el antecementerio, la sala de autopsias, la manzana de tumbas denominada Virgen Niña, donde están los enterramientos de párvulos, o la arteria en la que se suceden los panteones históricos. El cementerio municipal de Mazarrón se inauguró el 5 de junio de 1900 y en su construcción participaron dos reconocidos arquitectos del momento: Justo Millán Espinosa y Francisco de Paula Oliver Rolandi. Víctor Beltrí, otro famoso proyectista del modernismo, también dejó su sello en dos panteones de familias ilustres: los Martínez Oliva y los Povo Paredes. Desde el Ayuntamiento recuerdan que, para las visitas nocturnas, los participantes deberán llevar linternas u otro tipo de iluminación portátil, ya que dentro del recinto no existe alumbrado. Los grupos serán de 25 personas. En la presentación, el concejal Jorge Durán destacó la importancia de estas visitas para acercar a vecinos y visitantes el legado cultural del municipio, invitando a todos a participar en «esta experiencia única».

