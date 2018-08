Rescatan al conductor de una caravana bloqueada en la rambla del Picacho

Se metió por la rambla del Picacho y su vehículo quedó bloqueado. Efectivos de Protección Civil rescataron ayer a un hombre minusválido tras quedarse atrapado en su vehículo a la altura de Cala Amarilla, a las faldas de la Sierra de las Moreras.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió una llamada a las 11.24 horas del conductor, que indicó que el vehículo se quedó atascado cuando circulaba por la rambla y no podía regresar. El hombre, de 65 años, facilitó las coordenadas de su posición, en un camino por el que se accede a las calas de la zona, e informó de que su compañía de seguros no le facilitaba asistencia en carretera por encontrarse en un camino no autorizado para la circulación, por lo que se vio en la obligación de solicitar ayuda para poder salir del lugar. «El hombre indicó que era discapacitado, que no podía andar y que necesitaba ayuda para volver», explicaron desde Emergencias.

Ante la dificultad para acceder al lugar, Protección Civil señaló a Emergencias que solo era posible acceder en un vehículo especial. Una patrulla de la Benemérita acudió al lugar y, tras constatar que el hombre se encontraba en un lugar de muy difícil acceso, solicitó el rescate del hombre por parte de los bomberos, e informó de que solo era posible llegar a ese punto con «un vehículo especial o un tractor agrícola», informaron desde Emergencias de la Región.

Finalmente, el coordinador de Protección Civil de Mazarrón se desplazó hasta la zona para valorar la situación con un vehículo de Cruz Roja y un coordinador de playas. Después de acceder a pie al lugar donde se encontraba la caravana, se procedió al rescate del conductor, dejando su vehículo en el camino. El discapacitado no necesitó asistencia médica. El verano pasado, el Ayuntamiento prohibió el acceso en coche a las calas, una medida que sigue vigente este año.