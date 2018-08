Rescatan a un conductor que atascó su autocaravana en un camino de Mazarrón Autocaravana atrapada en Mazarrón. / 112 Los servicios de emergencias no han podido remolcar el vehículo de un sendero al que solo han podido llegar a pie LA VERDAD Mazarrón Domingo, 12 agosto 2018, 18:49

Una autocaravana tuvo que ser rescatada este domingo tras quedar atrapada junto a unas rocas en un un camino de tierra en Mazarrón, en la falda de la Sierra de Las Moreras, a la altura de Cala Amarilla.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia 112 recibió una llamada a las 11.24 horas del conductor que indicó que el vehículo se quedó atascado cuando circulaba por el camino y no podía regresar.

El conductor facilitó las coordenadas de su posición, en el camino por el que se accede a las calas de la zona, e informó de que su compañía de seguros no le facilitaba asistencia en carretera por encontrarse en un camino no autorizado para la circulación y solicitó ayuda para poder salir del lugar. El hombre indicó que es una persona con discapacidad, que no puede andar y que necesitaba ayuda para volver.

Ante la dificultad para acceder al lugar, Protección Civil de Mazarrón señaló al Centro de Coordinación de Emergencias que solo era posible acceder en un vehículo especial, y se informó a guardia civil del suceso.

Una patrulla de la Benemérita acudió al lugar y, tras constatar que el hombre se encontraba en un lugar de muy difícil acceso, solicitó el rescate del hombre por parte de los bomberos, e informó que solo era posible llegar al punto donde se encontraba la autocaravana mediante un vehículo especial o tractor agrícola.

Finalmente el coordinador de Protección Civil de Mazarrón se desplazó a la zona para valorar situación con un vehículo de Cruz Roja y un coordinador de playas. Tras acceder a pie al lugar, se procedió al rescate del conductor, dejando la autocaravana atrapada en el camino.

El hombre, de unos 65 años, se encuentra bien y no requirió asistencia sanitaria.