El PP de Mazarrón denuncia que la OPE no reserva plazas a discapacitados Los populares, que dicen tener el apoyo del Cermi, piden anular la oferta de empleo público y el equipo de gobierno asegura que todo es legal

LA VERDAD Sábado, 18 de octubre 2025, 09:55 Comenta Compartir

El Partido Popular de Mazarrón exige la anulación inmediata de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2024 al denunciar que no se reservó el 7% de las plazas para personas con discapacidad, tal y como obliga el artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. A la denuncia se han sumado, según los populares, varios colectivos locales de personas con discapacidad y el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) de la Región.

El PP de Mazarrón entiende que la omisión del cupo de reserva afectaría a la convocatoria de 18 plazas de auxiliar administrativo, publicada en el BORM el 24 de febrero de 2025. Considera el proceso «nulo de pleno derecho, en base a la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

El Grupo Municipal Popular ha solicitado informes urgentes de legalidad al secretario e interventor municipal, y la suspensión inmediata del proceso selectivo. «No se puede permitir que el Ayuntamiento de Mazarrón actúe al margen de la ley y deje fuera del proceso a quienes tienen pleno derecho a participar en igualdad de condiciones», manifestaron fuentes populares.

De esta forma, el Partido Popular exige al alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo (quien pertenece al partido Unión Independiente) «transparencia, responsabilidad y respeto a la legalidad», advirtiendo de que llegará «hasta las últimas consecuencias judiciales si el Ayuntamiento no rectifica de inmediato».

Por su parte, desde el gquipo de gobierno responden que «respecto a los escritos recibidos y conforme al informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Mazarrón, no hay ningún motivo que impida la realización de dicho proceso selectivo».