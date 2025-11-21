El Pleno de Mazarrón aprueba cerrar la empresa municipal de la basura y crear una público-privada Vox votó a favor y el PP, en contra

José Alberto González Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:20

El Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón aprobó ayer la propuesta del gobierno municipal, de UIDM y PSOE, de disolver la empresa municipal de limpieza urbana y gestión de residuos, Bahía de Mazarrón, y crear una sociedad mixta (público-privada) que asuma este servicio público. Vox votó a favor y el PP, en contra.

En una sesión extraordinaria, la corporación autorizó bueno a las cuentas anuales de 2024 de la sociedad; al cierre de esta, tras haber arrojado pérdidas tres años seguidos; y a la futura constitución de una mercantil de capital mixto, con un 51% municipal y un 49% privado, para la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria y de las playas.

Hasta su liquidación, la compañía actual funcionará «con normalidad, y el Ayuntamiento asumirá los gastos, según fuentes municipales. Los 106 trabajadores serán subrogados por la nueva empresa.

El alcalde, contra Jiménez

Por otra parte, en una rueda de prensa el alcalde, Ginés Campillo (de UIDM), pidió la dimisión de la portavoz del PP y exalcaldesa, Alicia Jiménez, «tras las acusaciones que ha vertido sobre un funcionario público en relación con el proceso selectivo de 18 plazas de auxiliar administrativo». Son «denuncias falsas demostrables», dijo sobre la denuncia contra el secretario accidental, Diego Martínez, por presuntas amenazas. El funcionario se querellará ahora contra Jiménez por vulneración del derecho al honor.

Jiménez acusó a Campillo de «correr una cortina de humo para no hablar de la desaparición de una empresa pública esencial», que ve injustificada.

