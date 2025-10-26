Unas obras destapan más estructuras de época romana frente al puerto deportivo de Mazarrón

Puerto de Mazarrón vuelve a dar muestras de su pasado cargado de historia. La demolición de un par de casas de planta baja para levantar ... un bloque de pisos en la calle Hernán Cortés, frente al puerto deportivo, ha dejado a la vista nuevos vestigios de época romana. Todavía es pronto para valorar el alcance del descubrimiento y los arqueólogos deberán seguir con los trabajos de estudio y documentación en la parcela para arrojar luz sobre el hallazgo. Los primeros elementos visibles corresponden a «muros y salas regulares», aunque aún no se sabe a qué tipo de construcción podrían pertenecer, si doméstica o industrial. Los indicios apuntan, eso sí, a dos fases constructivas. Tampoco se ha informado de la aparición de materiales de interés.

La excavación dirigida por Jesús Bellón se lleva a cabo con motivo del proyecto de construcción de un edificio de viviendas de dos y tres dormitorios. Corre a cargo del promotor de las obras, si bien los trabajos están siendo supervisados por los técnicos del servicio de Patrimonio Histórico, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que tendrá la última palabra acerca de la conservación o no de los restos encontrados. Desde dicho departamento regional, que dirige el mazarronero Patricio Sánchez, señalan que los hallazgos en la parcela de la calle Hernán Cortés se consideran «coherentes con lo esperado para la zona, al localizarse en un entorno ya protegido y reconocido por su potencial arqueológico».

En el perímetro de este solar, a apenas cien metros de distancia, se localizan dos yacimientos visitables: la factoría romana de salazones (un centro de producción de la famosa salsa 'garum' ligada a la actividad pesquera) y el conjunto tardorromano de la calle Era, formado por restos de viviendas y una necrópolis. Además, en 2022, en la aledaña calle Corredera, la construcción de un edificio (a cargo del mismo promotor) destapó una tumba de cronología tardorrepublicana o altoimperial (siglo I antes de Cristo). A partir de ahí, en niveles superiores, los arqueólogos encargados de la prospección documentaron estratos de etapas posteriores, prácticamente unos encima de otros, desde el siglo III al VII después de Cristo.

Nada de todo ello se conservó 'in situ'. Patrimonio Histórico consideró que los restos aparecidos estaban muy fragmentados (en 1860 funcionó allí la fundición La Esperanza) y autorizó que el asentamiento se desmantelara para permitir la construcción del edificio de nueva planta. Algunas piezas halladas (como un ánfora correspondiente a la tipología Ovoide 5) se enviaron al museo local para su custodia y exposición.

En este contexto, el yacimiento de la calle Hernán Cortés viene a apuntalar la riqueza arqueológica e histórica que guarda este enclave costero. La Consejería de Cultura prevé que la excavación afecte a la mayor parte del solar, conforme avancen los trabajos, y afirma que se mantendrá «un seguimiento técnico continuo de la intervención a través del servicio de Patrimonio Histórico, en coordinación con el equipo de arqueólogos responsables».

En el barrio, vecinos han expresado su temor a que el descubrimiento corra la misma suerte que el de la calle Corredera. En las últimas semanas las quejas ciudadanas han arreciado por el estado de conservación del patrimonio histórico de Puerto de Mazarrón. En el punto de mira están, por ejemplo, los restos de unas termas romanas halladas en el Alamillo con motivo de las obras de ampliación del paseo marítimo. Denuncian un nulo mantenimiento, lo que está provocando la acumulación de basuras y el crecimiento de maleza, con el riesgo que supone para las estructuras conservadas.