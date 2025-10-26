La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estructuras localizadas en la parcela de la calle Hernán Cortés. LV

Unas obras destapan más estructuras de época romana frente al puerto deportivo de Mazarrón

Los técnicos analizan el alcance del hallazgo, en la calle Hernán Cortés, a la espera de que Cultura decida qué hacer con los restos arqueológicos

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:03

Comenta

Puerto de Mazarrón vuelve a dar muestras de su pasado cargado de historia. La demolición de un par de casas de planta baja para levantar ... un bloque de pisos en la calle Hernán Cortés, frente al puerto deportivo, ha dejado a la vista nuevos vestigios de época romana. Todavía es pronto para valorar el alcance del descubrimiento y los arqueólogos deberán seguir con los trabajos de estudio y documentación en la parcela para arrojar luz sobre el hallazgo. Los primeros elementos visibles corresponden a «muros y salas regulares», aunque aún no se sabe a qué tipo de construcción podrían pertenecer, si doméstica o industrial. Los indicios apuntan, eso sí, a dos fases constructivas. Tampoco se ha informado de la aparición de materiales de interés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  4. 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  5. 5 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  6. 6 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  7. 7

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  8. 8

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana
  9. 9

    Costas ordena el desahucio del Club Náutico de Portmán por invadir el dominio estatal
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Unas obras destapan más estructuras de época romana frente al puerto deportivo de Mazarrón

Unas obras destapan más estructuras de época romana frente al puerto deportivo de Mazarrón