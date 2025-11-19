Levantan el paro en el servicio de basuras de Mazarrón tras un acuerdo sobre la «privatización»

José Alberto González Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

Los trabajadores de la empresa municipal de limpieza viaria y recogida de basuras de Mazarrón desconvocaron este miércoles la huelga intermitente que iniciaron el pasado fin de semana por su rechazo a la «privatización del servicio». Delegados sindicales de ATRM y UGT, representantes de los 106 trabajadores de Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana SA, alcanzaron un acuerdo con el ejecutivo local, formado por Unión Independiente de Mazarrón (UIDM) y PSOE. El pacto «garantiza la subrogación de todos los trabajadores por parte de la empresa mixta» (o público-privada) que creará el Ayuntamiento, previa disolución de la sociedad actual.

La nueva compañía será la «resultante del proceso de licitación» del servicio que prevé convocar el gobierno de Ginés Campillo, indicaron fuentes municipales a LA VERDAD. El ejecutivo llevará este viernes al Pleno una triple propuesta: aprobar las cuentas de 2024; iniciar el trámite de cierre de la sociedad, por haber incurrido tres años seguidos en déficit (en 2023 el 'agujero' fue de 1,1 millones de euros.); y crear la nueva empresa.

Pasarán a una firma mixta

Este miércoles, los empleados de Bahía de Mazarrón aceptaron el compromiso de «mantener su antigüedad, condiciones laborales y todos los derechos adquiridos, conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores», informó el Consistorio. Firmaron la garantía los doce concejales de gobierno, «asegurando así el total respaldo institucional al proceso» y su «compromiso con el diálogo y la estabilidad en la prestación de los servicios públicos».