Investigan si un perro murió envenenado en la playa canina MIGUEL LAJARÍN MAZARRÓN Jueves, 29 agosto 2019, 08:52

La Asociación de Protección Animal de Mazarrón (Aproama) investiga desde ayer el presunto envenenamiento de un perro en la playa canina de Las Moreras, en Mazarrón, tras recibir el aviso de dos vecinos que alertaron de que una mascota había fallecido por ingerir veneno. La organización quiso dar la voz de alarma para que todos aquellos vecinos que frecuentan la zona costera con sus mascotas pongan especial atención a cualquier alimento que puedan ver en el suelo.

«Vamos a averiguar si alguna persona llevó al animal a un veterinario, para comprobar si realmente ocurrió este envenenamiento», explicó Águeda Morales, una representante de la organización. Añadió que los autores de este tipo de hechos «se enfrentan a un delito tipificado en el Código Penal que castiga con penas de prisión a aquel que por cualquier medio o procedimiento maltrate de manera injustificada a cualquier animal».

Por su parte, el Ayuntamiento afirmó a 'La Verdad' no tener constancia de que se produjera tal hecho ni de que existan denuncias. «Fuimos a la playa para ver qué había ocurrido, pero no vimos nada. Tampoco observamos veneno. No tenemos constancia de que se haya interpuesto denuncia formal alguna», dijo un portavoz de la alcaldía.