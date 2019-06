Gaspar Miras, sobre un pacto con Unión Independiente de Mazarrón: «¿Y quién no está imputado?» El socialista Gaspar Miras, en la rueda de prensa del viernes. / psoe El PSOE regional sigue sin aclarar si aceptará gobernar junto al investigado Campillo JUAN RUIZ PALACIOS Domingo, 9 junio 2019, 08:12

«¿Imputados? ¿Y quién no está imputado ahora mismo de la corporación actual? ¿Es que la presunción de inocencia no existe en la Constitución Española?». Estas fueron las cuestiones que planteó el cabeza de lista del PSOE de Mazarrón, Gaspar Miras, cuando un grupo de periodistas le preguntaron el pasado viernes sobre un posible pacto entre los socialistas y Unión Independiente de Mazarrón (UIDM). Esta formación está encabezada por el exalcalde Ginés Campillo, que actualmente está investigado por la supuesta adjudicación ilegal de contratos por cerca de medio millón de euros.

Aunque todo apunta a que ese pacto ya estaría cerrado, la dirección regional del PSOE tendría que darle el visto bueno a Miras para formalizar el acuerdo. Por el momento, los socialistas guardan silencio y no aclaran si permitirán al líder mazarronero formar un gobierno de coalición con los independientes. Ambos partidos conseguirían una mayoría absoluta.

«Nuestro secretario regional, Diego Conesa, ha manifestado que los ayuntamientos tenemos que gestionar la facultad de crear gobiernos de progreso y participativos, conforme sea la voluntad de los ciudadanos. Desde la dirección regional, yo no tengo ninguna limitación -de pactos-, porque creo que las cosas se están haciendo de forma correcta», explicó Gaspar Miras. Añadió que «lo único que he hecho ha sido ponerme a disposición de los otros grupos políticos y optar por la única vía que nos puede dar un futuro alentador para nuestro pueblo».

García fue expulsado en 2015

«¿Y quién no está imputado ahora mismo de la corporación actual? Probablemente, de los candidatos con posibilidad de ser alcalde en el futuro gobierno de Mazarrón, el único que no esté imputado sea yo. ¿O es que Alicia Jiménez no está imputada?», dijo Gaspar Miras. «Vamos a esperar. ¿Por qué tenemos que juzgar a alguien antes de que haya una sentencia firme? Vamos a reflexionar sobre esto», dijo el líder socialista mazarronero. Sin embargo, no hay que olvidar que el exalcalde Francisco García, también entonces del PSOE, fue expulsado de su propio partido de forma automática, en 2015, cuando un juez lo llamó a declarar en calidad de investigado. Según aclaró entonces el PSOE regional, la decisión se tomó siguiendo «el código ético del partido».

«Si nos agarramos a un clavo ardiendo, seguro que nos quemamos. Pero si tenemos tres clavos, y hay dos ardiendo y uno que no... vamos a coger el que no arde», concluyó su intervención el pasado viernes el cabeza de lista de los socialistas mazarroneros. Por el momento, habrá que esperar a que el PSOE regional mueva ficha y se pronuncie sobre esta situación.