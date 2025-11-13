El galeón 'Andalucía', réplica de los que cubrieron las históricas rutas de las Indias, atracará en Mazarrón El navío abrirá sus cubiertas al público del 14 al 16 de noviembre en el Puerto Pesquero

El galeón 'Andalucía' llegará este mismo jueves a Mazarrón, puerto escala en España tras visitar durante seis meses más de 20 puertos en Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. Una exitosa gira en la que ha participado en importantes eventos y festivales internacionales, como auténtico museo flotante de nuestra historia marítima, que han podido disfrutar en los puertos los cerca de 200.000 visitantes que han subido a bordo y recorrido sus cubiertas.

De vuelta a casa, este imponente navío se encuentra visitando varios puertos españoles para culminar su gran gira en diciembre de este año 2025. A partir de entonces comenzarán los preparativos para encarar su travesía del Atlántico hasta Estados Unidos, donde realizará durante varios años una gira americana. Por ello, durante los días 14 al 16 de noviembre, el público de Mazarrón tendrá la última oportunidad de visitar el navío antes de su gran cruce a América, recorrer sus cinco cubiertas y conocer su navegación, la vida de sus tripulantes y su propia historia.

El galeón 'Andalucía', es una réplica única de los galeones españoles que cubrieron las rutas de las flotas de Indias que unieron América, Asia y Europa durante tres siglos (XVI al XVIII), comunicando y globalizando el mundo. Un imponente navío de 55 metros de eslora, seis cubiertas, de madera de iroko y pino, y casi mil metros cuadrados de superficie vélica en sus siete velas, que fue construido en Punta Umbría (Huelva) con un cuidadoso rigor histórico en todos sus detalles.

A la experiencia de subir a bordo de «uno de los navíos más legendarios de todos los tiempos», se suma el hecho de ser un barco que hoy día navega por mares de todo el mundo con una joven tripulación. Este galeón es un auténtico embajador flotante de nuestra cultura marítima que ha navegado ya más de 100.000 millas náuticas por océanos y mares de todo el mundo visitando puertos de cuatro continentes, como Londres, Liverpool, Shanghái, Singapur, Hong Kong, Manila, Nueva Yor o Quebec, divulgando orgulloso nuestra cultura universal.

