La empresa que hizo la pista de 'skate' en Mazarrón sigue sin cobrarla tras 15 meses Reclama en un juzgado 606.000 euros más los intereses de demora, mientras el Ayuntamiento asegura que pagará casi toda la deuda este meses

J. A. González Martes, 2 de diciembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Un año y cinco meses. Este es el tiempo que la empresa Zima Desarrollos Integrales SL lleva ya esperando a que el Ayuntamiento de Mazarrón le pague los 606.172,90 euros en que se adjudicó las obras de construcción del Parque de Deportes Urbanos, formado por una pista de patinaje vertical (bowl skatepark) y una zona de calistenia. Ocupa una parcela de más de 3.000 metros cuadrados detrás del pabellón de deportes La Cañadica.

La licitación culminó el 4 de agosto de 2023, el contrato se firmó el 1 de septiembre de ese año y los trabajos acabaron el 3 de julio de 2024. A pesar de ello, y de que la instalación está abierta al público desde el pasado 15 de febrero, el Consistorio sigue sin abonar el coste a la mercantil, ha llevado el asunto a los tribunales.

«Los trabajos obtuvieron el certificado de fin de obra el 16 de julio. Y, desde que se recepcionó el 15 de febrero de 2025, la instalación se encuentra en uso diario por los ciudadanos de Mazarrón, sin ninguna objeción técnica o reparo del Ayuntamiento. Sin embargo, seguimos sin cobrar», destacaron a LA VERDAD fuentes de esta sociedad de arquitectura, ingeniería y construcción, cuya sede está en la ciudad de Murcia.

De la deuda municipal, «350.522,12 euros corresponden a tres facturas ordinarias debidamente certificadas, que llevan más de un año vencidas y respecto de las cuales no hay controversia técnica ni jurídica alguna. El resto se debe a intereses de demora, que no dejan de crecer y que acabarán siendo asumidos por el Ayuntamiento con dinero público, por trabajos ejecutados del proyecto modificado ordenados directamente por el propio Consistorio. También hay gastos de guardia y custodia derivados de la negativa municipal a recepcionar formalmente una obra ya finalizada y en uso», añadieron en la compañía.

En enero de este 2025, Zima solicitó la resolución del contrato por impago superior a seis meses. Y, «al no obtener respuesta, presentamos un recurso contencioso administrativo el 30 de abril ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5 de Murcia», añadieron en la empresa. Y lamentaron que, tras meses de incumplimiento de este requerimiento por parte del Consistorio, la empresa ha decidido que presentará una demanda.

Ingresos por una parcela

Fuentes del gobierno municipal, una coaliación de UIDM (Unión Independiente por Mazarrón) y PSOE, aseguraron a este diario que el Ayuntamiento prevé pagar la deuda, casi en su totalidad, a finales de este mes. Lo hará a través de una modificación de crédito, gracias a los ingresos generados con la venta de una parcela.

Temas

Mazarrón