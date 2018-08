El dueño de los terrenos de Percheles propone cobrar dos euros por aparcar Los coches, estacionados en los terrenos de López, en Percheles, ayer. / LV Mazarrón El propietario insiste en impedir que los coches estacionen en su parcela frente a la playa después de fracasar la reunión con la alcaldesa JUAN RUIZ PALACIOS Miércoles, 8 agosto 2018, 02:46

Las posibilidades de que la playa de Percheles cuente con un aparcamiento regulado para los bañistas parecen esfumarse conforme pasan los días. El dueño de los terrenos, David López, se reunió ayer con la alcaldesa, Alicia Jiménez, para tratar de llegar a un acuerdo y que los solares se conviertan en un «aparcamiento legal». Pero el encuentro no fue fructífero. Al finalizar, López anunció que no hubo consenso y que esta semana contratará a una empresa para que llene sus solares de piedras y montones de arena para evitar así los estacionamientos en la zona.

«La alcaldesa habla de un camino público. Dice que atraviesa mis terrenos y en el mapa del Ayuntamiento no aparece. No sé qué intereses tendrá el Consistorio, pero es mi propiedad y la voy a 'cerrar'. Lo único que pido es que dejen de hacerme daño», explica López. «He propuesto crear un aparcamiento regulado y que la gestión sea del Ayuntamiento, o conjunta. He dado todas las facilidades del mundo, pero ni con esas», añade.

El propietario asegura que va a vallar los terrenos. «El camino que dice la alcaldesa que existe no figura en los mapas. Se trata de un camino que se hizo en los solares cuando en ellos se cultivaba. Por ahí pasaban tractores para ir de una zona a otra, pero no es ningún sendero de dominio público», relata.

La idea era gestionar un parking «legal», según López, pero el Consistorio dice que faltan trámites

El Ayuntamiento ha dado un plazo de 15 días a López para resolver los expedientes. «No me voy a esperar ese tiempo, porque lo único que hacen en el Ayuntamiento es retrasarlo todo. Y así van pasando los días, los meses y los años. Y estoy cansado».

Según señala, la propuesta que ayer hizo López es que la zona de aparcamiento cueste a los bañistas 2 euros al día. «He comenzado una campaña para recoger firmas, y resulta que la mayoría de personas están de acuerdo en que se haga un aparcamiento legal. Voy a seguir así. Pero mis terrenos van a quedar cerrados por el momento».

Por su parte, la alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, explicó a 'La Verdad' que «los técnicos municipales no tienen toda la información que hace falta para dar la licencia de vallado. Este hombre tiene dos expedientes sancionadores y hemos pedido un plazo de 15 días para resolverlos». Añadió que «de momento no va a haber aparcamiento en Percheles. El Ayuntamiento tendrá que estudiar dónde se puede habilitar una zona para los coches. Los terrenos de este vecino lindan con dominio público y hay cuestiones que no están claras».

Jiménez matizó que «el Consistorio no tiene potestad para gestionar un parking. Mi voluntad es que la playa tenga una zona de aparcamiento, pero no se puede hacer nada hasta que den el visto bueno los técnicos municipales».