Operativo policial en Mazarrón. Policía Local

Doce detenidos y un centenar de identificados en Mazarrón por infringir la ley de Extranjería

Durante el dispositivo también se incautaron pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes destinadas al consumo propio

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:04

La brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local y la Inspección de Trabajo, llevó a cabo un importante operativo en la pedanía de Cañada de Gallego, en el término municipal de Mazarrón. El dispositivo también prestó apoyo a la Guardia Civil.

Durante la intervención, centrada en el control de la situación laboral y documental de diversas personas, fueron identificadas cerca de un centenar de personas y se detuvo a 12 individuos por diferentes infracciones relacionadas con la normativa de Extranjería.

Asimismo, durante el dispositivo se incautaron pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes destinadas al consumo propio y se inspeccionaron cuatro establecimientos.

