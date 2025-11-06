Cultura pide medidas urgentes de conservación para la factoría romana de Puerto de Mazarrón Los técnicos recomiendan al Ayuntamiento poner en marcha un plan de mantenimiento que evite el deterioro del museo de las balsas de salazones

LA VERDAD Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:58

Una inspección de técnicos de la Consejería de Cultura a la factoría romana de salazones de Puerto de Mazarrón (datada entre los siglos IV y V después de Cristo) ha detectado la necesidad de poner en marcha, de manera urgente, medidas de mantenimiento anuales con el fin de evitar su deterioro y mejorar la conservación de este espacio museístico. De la advertencia ya tiene constancia el Ayuntamiento, encargado de la gestión de estas dependencias que funcionan también como museo arqueológico. Un informe deberá concretar ahora las medidas a adoptar, indican fuentes de dicho departamento regional.

Los expertos de la Dirección General de Patrimonio Cultural avisan de la presencia de sales en pavimentos, muros y estructuras. También señalan que la parcela colindante al museo, y que forma parte de la zona arqueológica declarada bien de interés cultural (BIC), presenta acumulación de basuras y vegetación sin desbrozar, y reclaman su «correcta limpieza».

Desde Patrimonio Cultural recuerdan, además, que el museo de la factoría de salazones conserva fondos de titularidad tanto municipal como autonómica, y que la normativa exige que cuente con un arqueólogo responsable que vele por la correcta conservación, registro y exhibición. La ausencia de esta figura profesional podría conllevar la exclusión de este espacio del sistema regional de museos. En este sentido, el compromiso del equipo de gobierno local es de dotar a principios del próximo año la plaza de arqueólogo municipal, tras la salida por jubilación de la anterior responsable.

El Ayuntamiento de Mazarrón calificó este jueves de «visita institucional» la presencia de los técnicos de la Consejería Gregorio Romero (jefe de Patrimonio Histórico) y María de los Ángeles Gómez (jefa del servicio de Museos y Exposiciones). Les acompañaron en el recorrido por la factoría romana de salazones el alcalde Ginés Campillo y el edil de Cultura, Jorge Durán. «Se abordaron nuevas posibilidades de restauración y exhibición, no solo de este yacimiento, sino también de otros muchos repartidos por el municipio», indican desde el Consistorio. «El encuentro también permitió explorar las futuras perspectivas para el desarrollo de proyectos museísticos a medio y largo plazo, ya que el Ayuntamiento tiene previsto ampliar su oferta, con el fin de poner en valor el legado cultural y arqueológico mazarronero, y ofrecer una experiencia enriquecedora tanto a vecinos como a visitantes».

Para Campillo, la visita de ambos técnicos, «no es sino un ejemplo de lo importante que es Mazarrón para la Comunidad Autónoma en cuanto a patrimonio histórico. Este ayuntamiento siempre trabajará a favor de la restauración y puesta en valor de nuestro pasado, nuestra memoria, y su conservación para el aprendizaje de las futuras generaciones».

Tanto la factoría romana de salazones como el centro de interpretación del barco fenicio, en la playa de La Isla, se encuentran inmersos en un proceso de renovación de sus contenidos, con el fin de dotarlos de tecnologías inmersivas y realidad mixta. El objetivo es que los visitantes puedan interactuar con el entorno a través de terminales de última generación y gafas de realidad mixta. El proyecto cuenta con una ayuda de la Unión Europea (UE).