Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura

Los vecinos de la urbanización La Cumbre, en Puerto de Mazarrón, mantenían desde hace seis años una cruzada por el comportamiento de un vecino de la calle Naranjo de Bulnes, quien se dedicó a acumular, sin control, toneladas de residuos y basura en su chalé, lo que generó un problema de salud pública. Tras años de lucha, el problema tiene visos de quedar solucionado, ya que este miércoles operarios municipales entraron en la vivienda, convertida en un vertedero por la acumulación de basura y suciedad, y comenzaron a retirar los residuos existentes en toda la parcela, que presenta una extensión de más de 200 metros. El vaso de la piscina se encuentra, igualmente, rellena de residuos. Según informó a LA VERDAD la concejala de Sanidad, María del Carmen Navarro, el Ayuntamiento está ejecutando una orden judicial que le faculta a actuar en el inmueble y proceder a su acondicionamiento.

LA VERDAD ya recogió la problemática existente en febrero de 2023 y en febrero de 2025. Según los vecinos de la urbanización, el vecino que acumuló las toneladas de basura en el chalé sufre el conocido como 'síndrome de Diógenes', que lleva a las personas que padecen este trastorno a acumular basura y desperdicios sin ningún tipo de control. En el interior de la vivienda hay agolpados, según detallan los vecinos, colchones, muebles, electrodomésticos, ropa vieja, broza, palés, televisores, carricoches, escombros y hasta restos de obra.

La urbanización La Cumbre se construyó en Puerto Mazarrón en el año 2011. El propietario de uno de los chalés recordó que el inmueble que ahora está limpiando el Consistorio «costó más de 350.000 euros». El dueño actual no es el único que ha tenido la vivienda. Su primer comprador fue un ciudadano de origen francés, que fue el que le vendió la propiedad al hombre que acumuló los residuos. «Enseguida empezó a llenarlo todo de basura», lamentaron.