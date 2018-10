Los padres del colegio Manuela Romero de Puerto de Mazarrón desconvocan la protesta de mañana Un momento de la concentración de padres y madres del pasado jueves a las puertas del colegio. / AMPA El Ayuntamiento se compromete «por escrito» a instalar un grupo electrógeno como «solución provisional» al problema eléctrico que tiene el centro desde el inicio del curso escolar REBECA MARTÍNEZ HERRERA Murcia Miércoles, 24 octubre 2018, 18:20

Los padres del colegio Manuela Romero de Puerto de Mazarrón han desconvocado la protesta prevista para este jueves a las puertas del centro tras el compromiso «por escrito» Ayuntamiento de instalar en las próximas horas un grupo electrógeno en el centro que solucione «la avería que ha provocado que la mayoría de las aulas tuvieran problemas de electricidad» desde que empezara el curso, según aseguró la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, María López.

«Esta mañana me ha llamado la directora general de Centros y me ha dicho que mañana se instalará el grupo electrógeno y que el viernes estará solucionado el problema. También se ha comprometido a que en un mes y medio o dos, como máximo, haya una nueva instalación eléctrica», destacó López, quien puso de manifiesto que, «si no cumplen lo que dicen, el lunes volveremos a concentrarnos en la puerta del colegio».

Fuentes del Ayuntamiento de Mazarrón confirmaron a 'La Verdad' que «ya se han llevado a cabo los trámites administrativos para alquilar e instalar» dicho grupo electrógeno como «solución provisional».

Según Patricio Sánchez, concejal de Educación del Consistorio, están «a la espera del presupuesto de la empresa suministradora del gasóil necesario para el funcionamiento del grupo electrógeno» para culminar «esta actuación urgente», cuyo coste, del que aún no tienen estimación económica, asumirán las arcas municipales hasta que no se acometan los trabajos para renovar la instalación eléctrica, que correrán a cargo de la Comunidad Autónoma. «No basta con aumentar la potencia contratada. Hay que adaptar la instalación a la potencia necesaria para trabajar con ordenadores, pizarras digitales y aires acondicionados enchufados», señaló el edil.

Desde la Consejería de Educación, Juventud y Deportes aseguraron de que en el colegio «sí que tienen luz pero cuando hay mucha carga, salta el automático en algunos espacios». Las mismas fuentes destacaron que están trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Mazarrón «para dar respuesta». En ese sentido, explicaron que «los técnicos de la Comunidad han elaborado el pliego y la redacción de proyecto, con el fin de acometer la actuación necesaria y urgente, consistente en la renovación y ampliación de parte de la instalación eléctrica».

La directora del colegio, Maite Donato, valoró positivamente esta «solución transitoria». «Estoy contenta. Creo que podremos funcionar perfectamente», concluyó.