Avistan una tortuga laúd en la bahía de Mazarrón La tortuga laúd avistada en Mazarrón. / Alicia Prieto / Vídeo: Cetáceos y Navegación La aparición del ejemplar, un adulto de considerable tamaño, sorprendió a todos los ocupantes del 'Osprey II', junto al que el animal nadó durante un buen rato PEPA GARCÍA Miércoles, 25 septiembre 2019, 19:35

Los tripulantes y el pasaje de la embarcación 'Osprey II' disfrutaron este martes de la excepcional visita de una tortuga laúd ('Dermochelys coriacea') durante una excursión de Cetáceos y Navegación para avistar fauna marina. La especie, que tiene sus poblaciones más numerosas en el Atlántico, y otras más amenazadas en el área indopacífica, y sus zonas de anidamiento en Gabón, Guyana y de Costa Rica a Florida, solo se ve ocasionalmente en el Mediterráneo. «No es un evento único. De todas las citas de tortugas que se dan en el Mediterráneo, más del 90% son de 'Caretta caretta' (o tortuga boba) y menos del 10% son laúd», afirma Adolfo Marco, investigador de la Estación Biológica de Doñana, especialista en tortugas marinas, desde Cabo Verde, donde trabaja ahora precisamente con las tortugas. «Los ejemplares que se suelen ver son adultos, con caparazones de más de un metro, porque no anidan en el Mediterráneo», añade.

La aparición del ejemplar, un adulto de considerable tamaño, sorprendió a todos los ocupantes del 'Osprey II', junto al que el animal nadó durante un buen rato. Antonio Méndez, David Díaz y la oceanógrafa Alicia Prieto, tripulación habitual de Cetáceos y Navegación, destacan que hasta la fecha nunca habían avistado ninguna laúd en la zona, pese a que salen casi a diario en busca de los animales marinos que frecuentan la bahía de Mazarrón en busca de alimento de sus ricos fondos y «no tenemos noticias de que se hayan visto antes aquí». «Fue impresionante, nadan mucho más rápido que las bobas y tiene unas aletas delanteras enormes», explica Méndez. De hecho, estos apéndices pueden medir de punta a punta hasta 2,7 metros.

La laúd, que se dejó ver de cerca, iba rodeada de numerosos peces. «Junto a ella van nadando rémoras y otros peces, que la acompañan para comer algas y otros epibiontes que se pegan a su cuerpo. Y quizá también porque es muy hábil encontrando zonas con alimento», reflexiona Marcos, tras ver el vídeo. Y explica que las tortugas laúd se alimentan casi en exclusiva de medusas, que son capaces de detectar a muy largas distancias. «Como cada vez hay más medusas en el Mediterráneo, las laúd pueden venir con más frecuencia», lo que considera que «puede contribuir al control biológico de las medusas, ya que comen mucha cantidad». No obstante, advierte, de momento los investigadores no disponen de datos para afirmar si se está produciendo o no un aumento de la presencia de esta especie en el Mediterráneo, que, cree, probablemente vengan de la zona de Florida en busca de alimento. Y apunta que su presencia es mucho más habitual en las aguas atlánticas y cantábricas de Galicia.

Durante la excursión, los navegantes también tuvieron la oportunidad de ver otros animales como delfines listados y mulares, un rorcual común, aves marinas y migratorias.