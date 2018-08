La playa de Percheles de Mazarrón se queda sin aparcamiento Imagen del parking que amenazan con cerrar. / LV El propietario de los terrenos del parking anuncia que pondrá cadenas en sus solares; mañana impedirá que los vehículos estacionen JUAN RUIZ PALACIOS Viernes, 3 agosto 2018, 15:23

El propietario de los terrenos del parking de la playa de Percheles, en Mazarrón, anuncia que pondrá una cadena a sus solares, lo que impedirá que los vecinos y visitantes puedan estacionar sus vehículos, tal y como ha sido habitual en los últimos años. Este sábado, los bañistas se encontrarán con un espacio 'cerrado' si el dueño de las parcelas, David López García, no llega a un acuerdo de última hora con el Ayuntamiento.

La decisión de López viene motivada porque «estos terrenos son míos y la gente aparca y acampa en ellos. He estado hablando con el Ayuntamiento varias veces para tratar de llegar a un acuerdo y que se convierta en un parking legal, pero no ha habido acuerdo», señala. «El problema es que se está haciendo uso de una propiedad que es mía sin consentimiento. Lo único que quiero es informar a la gente de que mañana sábado no va a poder estacionar en esta zona», agrega.

Según el dueño, «ya he presentado una declaración responsable y tengo todos los papeles presentados -para poner cadenas-». Explica que «la actuación del Consistorio es lamentable. Han entrado en mis parcelas y han puesto señales como si fuera un parking público. Y hasta el año pasado se celebraban aquí las fiestas de Cañada de Gallego». Para el propietario, «el Ayuntamiento no está manteniendo en condiciones una zona de tránsito que hay, de seis metros, para que puedan pasar los vehículos de emergencias».

Por su parte, la alcaldesa, Alicia Jiménez, explica que «este hombre solicitó hace años una licencia para hacer un camping en Percheles. Se le dio la licencia, pero caducó y volvió a presentar otra distinta, introduciendo algún solar más». La regidora asegura que «los límites de sus parcelas coinciden con terrenos y montes que son de titularidad pública. Y él no tiene licencia ni permiso para cerrar nada. Sí es cierto que cuenta con todos los informes favorables de la Comunidad, pero en dichos documentos se expresa que se dará la licencia con el visto bueno del Ayuntamiento de Mazarrón».

La primera edil sostiene que «aún no se ha otorgado el permiso porque existe un camino. Él dice que es suyo, pero no está confirmado. Hay que estudiarlo porque parte también puede ser del Consistorio. Y los técnicos no van a firmar ningún informe favorable hasta que este aspecto esté claro». Pero «él no tiene autorización para actuar. Ya he informado a la Policía Local del asunto para que estén pendientes del tema».

Sin embargo, el propietario de los terrenos insiste en que «tengo toda la documentación de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento, y dicen que solo existe un camino, que es el que está diseñado que puedan pasar los servicios de emergencias». Y López concluye: «Tengo los permisos. No me pueden parar».