«La mayoría de los universitarios no tienen claro qué es una tuna» Ibrahim Beghdadi. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM Ibrahim Beghdadi es el presidente de la Tuna de Medicina SÓCRATES SÁNCHEZ Viernes, 13 septiembre 2019, 09:37

Ibrahim Beghdadi (Murcia, 1992) es el presidente de una de las tunas murcianas que mayor actividad ha registrado en sus cincuenta años de vida. Dedicado al comercio internacional, en 2014 entró como novato y en 2015 fue elegido como presidente de esta agrupación.

-¿Quién puede formar parte de una tuna?

-La tuna es una institución universitaria; hoy en día cualquier persona que sea o haya sido universitaria puede pertenecer a ella, es el único requisito que se pide.

-¿Qué significa para un universitario pertenecer a una de estas agrupaciones?

-Yo creo que la gente suele tener un concepto equivocado sobre la tuna. Mucha gente la asocia con ese estudiante vago que no da palo al agua, que repite muchos cursos y solo quiere salir de fiesta. No es así. Creo que la mayoría de los universitarios no tienen claro qué es una tuna. No deja de ser una asociación de estudiantes que se reúnen porque tienen una afición en común, que es la música.

-¿En qué año se fundó la Tuna de Medicina?

-La Facultad de Medicina se funda en 1969 y la tuna también lo hace el mismo año. En esa época había suficiente gente estudiando Medicina y que estuviera interesada en este mundo y, por lo tanto, era más fácil mantener viva la tuna. Hoy en día, hay pocos alumnos que se entusiasmen o que quieran formar parte de ella.

-Ahora cumple su cincuenta aniversario. ¿Cómo se alcanza el medio siglo?

-Con mucho esfuerzo y sacrificio, gracias a todas las generaciones que han contribuido a que la tuna se mantenga viva y hayan sido cincuenta años ininterrumpidos. Creo que muy pocas pueden decir eso. Las tunas, a lo largo de la historia, siempre han tenido altibajos, épocas en las que nadie se metía. Por ese motivo dejaban de participar en certámenes y viajes. En la nuestra hemos tenido la suerte de que la actividad nunca ha parado. También somos coorganizadores del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida, que lleva 33 ediciones. Es el más antiguo de España y uno de los más reconocidos a nivel mundial.

-¿Tienen pensado realizar algunas actividades para conmemorar este aniversario?

-Estamos en ello; tenemos varios eventos previstos. El día 16 de noviembre vamos a celebrar una cena de gala con todas las generaciones de la tuna. En esa ceremonia también habrá personas ilustres de la Región y queremos que sea una cena solidaria a favor de la asociación Astrapace. Además, estamos metidos en el estudio grabando el CD de aniversario, una edición de canciones inéditas y otra con una selección de las que han marcado el recorrido de la tuna.

-Ahora que ha empezado la Feria de Murcia, ¿cómo participan en ella?

-La gente puede encontrarnos en el huerto de la tuna, como viene siendo tradición. Gracias al Ayuntamiento y a una serie de colaboradores, tenemos la gran suerte de contar con un hueco en El Malecón. Pueden vernos todas las noches allí y escuchar música de las tunas.

-¿Qué prestigio tienen las tunas murcianas en el ámbito nacional?

-Sorprendentemente, bastante; Murcia es una ciudad con grandes tunas. Las que hay son de gran calidad, eso se puede ver en los circuitos nacionales que se celebran todos los años. Ello es debido a la tradición folclórica de la Región. Hay cierta inquietud entre los jóvenes en aprender a tocar instrumentos como la bandurria, la guitarra y el laúd.