Los mayores de 65 años sufren cada día en la Región una media de diez robos y hurtos

El trágico final del atraco que sufrió hace unos días Carmelina, una vecina de la pedanía murciana de Puente Tocinos de 89 años, ... que falleció este sábado a consecuencia de las graves lesiones sufridas, ha puesto sobre la mesa una criminalidad cada vez más acuciante que encuentra en los mayores un objetivo fácil y vulnerable.

La delincuencia contra los más veteranos lleva unos años en constante ascenso en la Región –a excepción de los periodos que se vieron afectados por la pandemia de covid–. Solo el año pasado hasta 4.884 mayores de 65 años se convirtieron en víctimas en la Comunidad de algún tipo de infracción penal, según los datos recabados por el Ministerio de Interior. La cifra, que representa el 9,8% de todas las víctimas de delitos en la Comunidad, supone además un aumento de hasta un 51,9% respecto a los 3.216 delitos contra mayores registrados hace un lustro. El número es además superior al que se manejaba antes de la pandemia –un 29,7% más si se compara con los datos que se manejaban en 2017–.

Este fenómeno no es, sin embargo, exclusivo de esta comunidad. En todo el país, la cifra de mayores que se han visto afectados por la delincuencia tampoco ha dejado de crecer en los últimos años, incluso con mayor ímpetu que en la Región: hasta un 71,3% en los últimos cinco años. Solo el año pasado fueron 215.798 los ciudadanos de 65 o más años que se vieron afectados por algún tipo de criminalidad.

Delitos contra el patrimonio

El grueso de los delitos que encuentran en la tercera edad su objetivo son aquellos denominados contra el patrimonio. De los 4.884 ciudadanos de más de 65 años que se vieron afectados el pasado año en la Región por algún tipo de criminalidad, 3.799 sufrieron robos, atracos o hurtos, una media de una decena cada día.

ALGUNOS CONSEJOS En la calle Trate de caminar por la parte interior de la acera. Si es víctima de un robo, no se resista. Lleve el bolso a modo de bandolera. Evite guardar sus efectos personales en los bolsillos traseros de su vestimenta. Rechace propuestas o peticiones de extraños en la calle. Puede ser una estafa.

En el banco Procure ir acompañado de alguien de confianza. Pregunte a los empleados y no acepte ayuda de desconocidos. Utilice cajeros interiores. Oculte su clave secreta. Domicilie sus pagos. Evite sacar grandes cantidades de dinero en metálico. Si le roban sus tarjetas, anúlelas y denuncie los hechos.

En su domicilio No permita la entrada en su casa de un falso revisor. Infórmese de las revisiones técnicas de su hogar (luz, agua, gas...). Si va a viajar o a ausentarse de casa, no comunique sus planes y fechas de viaje a personas ajenas a su familia o de confianza. Evite publicarlo en redes. Invierta en la seguridad de su hogar. Si pierde las llaves de su vivienda, cambie de inmediato las cerraduras.

Con el móvil o internet Utilice contraseñas seguras. No comparta sus claves ni datos personales con terceros. Si compra por internet, utilice páginas seguras y aplicaciones móviles para una mayor seguridad. Ante la duda, no compre. En operaciones bancarias, acceda mediante los canales oficiales y no mediante enlaces.

Fuente: Policía Nacional.

Los robos con violencia e intimidación –atracos– perpetrados contra mayores de 65 años dibujan una curva llamativamente ascendente de un tiempo a esta parte. El pasado año se llegaron a registrar en la Región 307 de estos asaltos, la cifra más elevada de la última década. En 2019, antes de que estallase la pandemia, eran 241 los atracos a mayores denunciados. El aumento es de alrededor de un 27,3%. Algo similar ocurre con los catalogados como robos con violencia en la calle. 2024 cerró con 192 de este tipo de asaltos contra mayores de 65 años en la Comunidad, un 143% más que en 2020.

Cerca de 216.000 mayores se vieron afectados por algún tipo de criminalidad en 2024 en todo el país

Dentro de los delitos contra el patrimonio, también es contundente el impacto que tienen en este colectivo los asaltos a viviendas. Más de 460 mayores de 65 años sufrieron el pasado año robos en sus domicilios, conforme al balance que hace Interior. En este caso, sin embargo, los números son bastante más contenidos a los que se daban antes de la pandemia. Los 464 asaltos a casas contabilizados suponen prácticamente la mitad de los 754 registrados en 2019.

Los hurtos y las estafas son otros de los delitos que, tras el bajón derivado de la pandemia, continúan una escalada imparable que se alimenta de la mayor vulnerabilidad del colectivo. En la Comunidad, se contabilizaron el año pasado 1.267 hurtos contra mayores de 65 años, una media de tres cada día. La estafa es otra de las modalidades delictivas que mayor repunte ha registrado. Los 978 mayores afectados por fraudes el pasado año suponen prácticamente el triple de los que se manejaban en 2019.

La Policía Nacional ofrece charlas en centros de la tercera edad y residencias para concienciar al colectivo

Para plantar cara a este tipo de criminalidad la Policía Nacional lleva años desplegando el Plan Mayor Seguridad, que se dirige a la prevención y mejora de la seguridad de este colectivo y que está siendo objeto de actualización. Los agentes de la delegación de Participación Ciudadana visitan con frecuencia centros de mayores, residencias e instituciones que suelen ser frecuentadas por mayores para dar charlas y facilitar consejos.

El cuerpo se centra sobre todo en actividades informativas dirigidas a facilitar medidas de autoprotección directamente al colectivo. La Policía Nacional ha creado, además, una cuenta de correo electrónico (protegealmayor@policia.es) para recibir denuncias o quejas relacionadas con este colectivo para poder ayudar en la búsqueda de una solución.