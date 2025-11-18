La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Inmediaciones de la calle de Puente Tocinos donde se produjo el robo a una mujer a la que atacaron y que acabó falleciendo. Nacho García

Los mayores de 65 años sufren cada día en la Región una media de diez robos y hurtos

Personas de la tercera edad fueron víctimas de 307 atracos en 2024, la cifra más alta de la década. El número de jubilados perjudicados por la delincuencia en todo el país sigue en aumento

Alicia Negre

Alicia Negre

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:46

El trágico final del atraco que sufrió hace unos días Carmelina, una vecina de la pedanía murciana de Puente Tocinos de 89 años, ... que falleció este sábado a consecuencia de las graves lesiones sufridas, ha puesto sobre la mesa una criminalidad cada vez más acuciante que encuentra en los mayores un objetivo fácil y vulnerable.

