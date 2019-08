«El mayor sacrificio es tener que alejarme de mi familia y de mis amigos» Sara Ruiz. / EDU BOTELLA / AGM Sara Ruiz es modelo y ha desfilado en grandes pasarelas del mundo de la moda SÓCRATES SÁNCHEZ Jueves, 22 agosto 2019, 08:22

Sara ha logrado conocer países como Italia, China e India a través del mundo de la moda. Una joven murciana, que pese a su juventud, tiene 21 años, ha logrado desfilar en grandes pasarelas mundiales y promete conseguir más hitos en su corta pero ya experimentada carrera.

-¿Cómo empieza su carrera como modelo?

-Todo empezó a los quince años cuando mi mejor amiga me aconsejó participar en un 'casting' para la semana de la moda murciana. Me cogieron y, a partir de ese momento, tras firmar el contrato con una agencia, comencé a trabajar en la Región al mismo tiempo que terminaba mis estudios. Poco después me ofrecieron un contrato en Madrid y más tarde en Milán, donde empecé a tomarme el trabajo de modelo en serio. Durante los siguientes años he trabajado varios meses en países como China, India e Italia. En esta última me encuentro trabajando gran parte del año.

-¿Cuántos sacrificios hay que hacer dentro de este mundo?

-En realidad todo depende del nivel al que te encuentres. Para mí, el mayor sacrificio ha sido tener que alejarme de la vida que he llevado tanto tiempo, dejar a mi familia aquí, a mis amigos, la rutina, e irme a un sitio en la otra punta del mundo sin saber qué va a ser de todo ello y si valdrá la pena.

-¿Cuándo observó que se podía dedicar a ello profesionalmente?

-No hace mucho realmente. Empecé porque me gustaba y me lo tomaba como un 'hobby' aunque ganara dinero. Incluso cuando salí de España lo veía como una oportunidad para viajar por el mundo y vivir experiencias, más que para dedicarme a ser modelo. Fue tan solo hace un año, ya de vuelta en Milán, cuando decidí dedicarle todo mi tiempo y esfuerzo, y arriesgar por ello. Así comprobaría hasta dónde podía llegar en este mundo.

-¿Qué supone desfilar en grandes semanas de la moda?

-Es todo un logro. Al inicio se ve como algo imposible, ya que la competitividad en este mundo es altísima y llegar a desfilar para una gran marca significa que todo el esfuerzo y sacrificio realizado ha merecido la pena. Es una experiencia increíble.

-¿Cómo lleva eso de desfilar con ropa que seguramente no siempre es de su agrado?

-Siempre puedes aceptar desfilar para un diseñador o no, pero en general no importa la opinión acerca de lo que vistas en el desfile, ya que nuestro trabajo es solo llevarlo al público y ya.

-¿Tiene alguna anécdota divertida que haya vivido en los desfiles?

-Nunca olvidaré el momento en que oí a mi padre decir guapa en medio de uno de mis primeros desfiles y no pude evitar reirme.

-Es una carrera corta, ¿tiene pensado a qué se dedicará después?

-Nunca he tenido muy claro qué quería hacer en un futuro, y gracias a estos años de experiencias y de conocer diferentes culturas he decidido encaminarme por el mundo de la comunicación, terminar el grado de Periodismo y... lo que tenga que ser, será.

-Un consejo para otros murcianos que quieran dedicarse a esta profesión.

-Mi consejo sería que empezaran a moverse cuanto antes. Buscar fotógrafos para comenzar a crear un 'book', aprovechar alguna de las agencias de la ciudad para empezar a trabajar y hacer editoriales, y asi poder firmar con alguna agencia en Madrid o Barcelona, que es donde se encuentra el mercado de la moda en España. Y poco a poco y con paciencia optar por salir del país y buscar mercados nuevos donde trabajar.