«El mayor premio es sentir el afecto y la cordialidad del público» Antonio Carlos Moreno. / J. A. M. Antonio Carlos Moreno Gómez es tenor y pregonero de las fiestas de Abarán JESÚS YELO Miércoles, 21 agosto 2019, 08:08

Nacido en Abarán el 22 de septiembre de 1965 y con una amplia trayectoria profesional como tenor a nivel nacional e internacional, Antonio Carlos Moreno Gómez se enfrenta a todo un reto: pronunciar el pregón de las fiestas de San Cosme y San Damián, que tendrá lugar el 14 de septiembre. Reside en Kaiserlautern (Alemania), donde ofrece conciertos en teatros y auditorios. Es todo un coleccionista de programas de ópera, fotografías de cantantes líricos, partituras antiguas y libros relacionados con este género.

-¿Qué supone para usted este nombramiento?

-Cuando me lo comunicaron me quedé de piedra. Al principio me dio incluso miedo. Después, desde la calma y la reflexión lo vi como una manera de agradecer a mi pueblo la fe que me ha dispensado y una manera de acercarme a la gente como un abaranero más.

-¿Piensa sorprender a sus vecinos con el pregón?

-No he pensado en un pregón con la idea de sorprender a nadie, más bien en una reflexión de nuestro pueblo en la actualidad y con la vista puesta al futuro.

-¿Qué debe transmitir un pregón?

-Entiendo que un pregón debe de transmitir positivismo. Recuperar y velar por los valores que han hecho de Abarán un pueblo ejemplar y una apuesta firme por las nuevas generaciones.

-Ha llevado el nombre de Abarán por todo el mundo, ¿se siente profeta en su tierra?

-Personalmente lo que más satisfacción me produce es la cantidad de gente que me saluda por la calle. Se paran a charlar conmigo, me preguntan por mi vida, se interesan por mi carrera y en todo ello hay una cordialidad y un afecto enormes. Por todas estas personas, sí me siento profeta en mi tierra.

-¿Está Abarán en deuda con usted?

-En absoluto. No hay ningún tipo de deuda ni nada que se le parezca. He tenido la fortuna de haber sido reconocido como artista por todas las corporaciones municipales y a todas les estoy muy agradecido.

-¿Qué recuerdos le traen los días previos al comienzo de las fiestas?

-Inevitablemente la nostalgia del pasado está profundamente ligada a la memoria de los que ya no están con nosotros. Pero conservo un recuerdo muy especial, cuando mis padres nos llevaban a la feria a comprarnos juguetes y luego paseábamos por la ermita toda la familia.

-Y si piensa en su infancia, ¿qué se le viene a la cabeza?

-Soy de esa generación que todavía jugaba por las huertas. Recuerdo los baños en el río, las familias en verano tomando el fresco en la calle, el polo de limón, el Tío Saín o el Tío del Saco, que nos visitaba cada tarde de verano cuando queríamos salir a la calle y nuestras madres nos obligaban a dormir la siesta. La solemnidad de la Semana Santa, la excitación del día del Niño, y más tarde las verbenas, los toros y, sobre todo, los paseos por la ermita.

-¿Cómo ve desde Alemania a su pueblo?

-Intento tener una perspectiva de la actualidad. Me interesa la política y el desarrollo del pueblo a todos los niveles. Hablo con bastantes personas con las que cambio impresiones y me siento parte Abarán.

-¿Algún nuevo proyecto a corto y medio plazo?

-A finales de agosto comenzaré un curso de integración laboral para la enseñanza y seguiré con el teatro. Estoy en un momento en el que me gustaría dedicarme a la docencia y a asesorar a jóvenes cantantes.

-¿Regresará a su tierra o permanecerá en el extranjero?

-Nunca se sabe lo que el destino te tiene preparado. No hago planes de futuro y generalmente me centro en el día a día. Nunca pensé en vivir en Alemania y aquí estoy.

-¿Cuál es el premio que ha recibido con mayor satisfacción?

-Guardo un gratísimo recuerdo del concurso Operalia celebrado en Burdeos. Gané el tercer premio y me lo entregó Plácido Domingo. Fue un momento mágico.

-¿Ha sufrido alguna decepción en su vida personal o profesional?

-Muchísimas, tanto a nivel personal como profesional, pero con el paso del tiempo aprendes que estas situaciones forman parte de tu crecimiento como persona. Lo que cuenta es tu capacidad para levantarte y reinventarte, no las caídas.