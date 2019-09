Máster acelerado en inundaciones Álex A Mario Pérez Cervera le ha tocado gestionar, a los dos meses de convertirse en alcalde de Los Alcázares, las peores riadas de la historia. Su entorno lo describe como líder de la calle, idealista y sensato pero cabezón y perfeccionista, además de 'colchonero' ALEXIA SALAS Los Alcázares Domingo, 22 septiembre 2019, 10:41

En solo una semana, Mario Pérez Cervera ha cumplido una década más de golpe, que se suma a sus 30 años. Desde la madrugada del pasado 13 de septiembre, el alcalde de Los Alcázares apenas ha dormido, y casi no ha visto a su familia, afectada también por las peores inundaciones de la historia en la Región, como otros miles de alcazareños. Lleva ya escrito en la cara el título de ese máster acelerado en adversidades, que ha tenido que cursar solo dos meses después de ser nombrado regidor del municipio costero.

En su entorno, comentan la templanza que el joven alcalde aplicó en los duros momentos, lo que podría ser un segundo capítulo del tesón empleado en la remontada electoral que propició para el PSOE alcazareño después de ocho años en la oposición. En lugar de estar preparando las fiestas de la conmemoración de la independencia municipal para el 13 de octubre, Cervera se vio de pronto con su municipio ahogado por el barro, haciendo inventario del desastre y atendiendo necesidades básicas de miles de familias. De sus vecinos.

Antes de llegar a la alcaldía, se pasó tres años recordando la amenaza latente del agua, ya que lo sufrió en su casa y su negocio familiar, una zapatería en el Paseo de la Feria, a la que la ola de lodo tampoco ha perdonado esta vez. Otra voz perdida en el desierto, aunque la de este graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública es especialmente perseverante, según cuentan los más cercanos. «Cuando Mario dice que va a por algo, se dedica por completo, y con la política ha sido así. Levantó las Juventudes Socialistas (JJSS) porque era muy pesado, nos daba tanto el follón que terminábamos por ir», afirma quien mejor le conoce, su hermano gemelo, Ramón Cervera.

Los ideales y el pelo

«Defiende sus ideales desde pequeño», cuenta sobre Mario, con quien lo confunden constantemente. «Me piden cosas por la calle, me saluda todo el mundo y, como soy más festero que él, ya he terminado por irme antes a casa para que no piensen que el alcalde está por ahí de fiesta, aunque él nunca me pidió que cambiara en nada», cuenta Ramón.

Eso sí, el hermano gemelo del regidor municipal marca ciertas distancias: «Los dos tenemos problema de pérdida de pelo, pero yo ya voy rapado, y Mario no se da por vencido, aún lleva la cortinilla», sonríe.

Ramón aprovecha la ocasión para destacar que Mario «es más gordico que yo», aunque reconoce que el alcalde «siempre fue el bueno, el más centrado, con más cabeza». Durante la campaña electoral, pudo comprobar «su madera de líder. Sabía cómo organizarnos y motivarnos, en qué era bueno cada uno y que nadie se sintiera desplazado, pero también nos tenía de reuniones hasta las cuatro de la mañana».

Su gemelo lo describe como «un buen organizador, muy perfeccionista y controlador, por eso se cabrea cuando algo no sale como esperaba». No le extraña que haya acabado con el bastón de mando: «Mario es un líder de la calle. Le gusta hablar con la gente».

Para su amigo Alejandro, «desde muy joven estuvo muy comprometido con el pueblo y preocupado porque todas las personas tuvieran las mismas oportunidades, por combatir el racismo, por fomentar el deporte». La vocación política le llegó pronto. Ya con 16 años se interesó por Izquierda Unida con su amigo Alejandro, aunque al cumplir los 18 se afilió al PSOE. «Ha logrado que gente de Podemos le vote porque confía en él», describe su amigo de infancia, quien recuerda al niño con quien callejeaba o jugaba a la consola.

Del fútbol al pádel

Cuentan de sus aficiones que destacó como portero de fútbol, aunque se pasó al pádel hasta que se dislocó el hombro. Le queda la afición atlética de herencia paterna. Prefiere la música indie y los festivales de verano, la playa y las reuniones tranquilas con su novia y sus amigos.

«Es superalcazareño», lo define su concejal de Cultura, Antonio López Campoy. Asegura que «nunca tiene horario, pero en esta crisis ha vivido en el centro de seguridad y ha sabido qué hacer en cada momento».