La Arrixaca realiza al año unas 25 mastectomías preventivas para evitar tumores de mama La cartagenera Patricia Calvo, que prefiere preservar su rostro, se ha sometido a una doble mastectomía preventiva. / PABLO SÁNCHEZ / AGM Los especialistas alertan de un aumento en las consultas de mujeres que piden esas intervenciones: «En muchos casos, ni siquiera tienen una carga genética y no son población de riesgo» MARTA SEMITIEL Viernes, 19 octubre 2018, 13:40

Cuando en 2015 Patricia Calvo entró en la consulta de Oncología del Hospital Santa Lucía de Cartagena para pedir una mastectomía bilateral preventiva, «lo primero que intentaron los médicos fue que cambiase de opinión; me hablaron muy claro y me dijeron que la mastectomía no eliminaba el riesgo de desarrollar un futuro tumor». Aun así, ella lo tuvo claro desde el primer momento, «porque yo había visto a mi madre sufrir mucho y sé que, si ella hubiera podido, lo hubiera hecho. Y quizá hoy estaría con nosotros».

Como la suya, en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia se realizan al año entre 20 y 25 intervenciones quirúrgicas a modo preventivo contra el cáncer de mama. «Pero es una práctica que cada vez recomendamos menos, porque está comprobado que hacerla no cambia la supervivencia de la paciente. Sin embargo, cada vez las mujeres la piden más, incluso cuando no son población de riesgo, y eso nos preocupa, porque se ha desarrollado en la población una 'cancerofobia' muy grande, y una mastectomía no es algo que se pueda hacer a la ligera, es una operación compleja que deja secuelas en entre un 5% y un 10% de las mujeres que se someten a ella. Pero nos cuesta mucho convencer a las pacientes de que no tiene sentido hacerla, porque el hecho de que salgan las famosas en la tele diciendo lo fabuloso que es hacerse una mastectomía, pues hace mucho daño», relata José Luis Alonso, jefe del Servicio de Oncología de La Arrixaca. El equipo multidisciplinar al que él pertenece solo recomienda una mastectomía si se cumple una de estas tres condiciones: «Cuando sabemos que el riesgo de padecer un cáncer es muy elevado; cuando radiológicamente es muy complejo hacer el seguimiento de detección precoz porque las mamas son muy fibrosas; o cuando la mujer es incapaz de vivir con el riesgo y para ella es más grande el miedo que otra cosa. Hay muchas que no pueden llevar una vida normal sin estar constantemente preocupadas y el miedo lastra sus vidas. En esos casos, la mastectomía preventiva las ayuda a vivir más tranquilas».

ACTOS PARA HOY Plaza de Santo Domingo (Murcia) De 10.30 a 19.00 horas, 'photocall' de la asociación Amiga bajo el lema #Yomesumo. A las 10.00 se iniciará la actividad 'Tejiendo la vida', y a las 16.00 horas se convoca a todos los hombres que quieran participar en esta actividad solidaria. A las 18.00 horas actuará un grupo de percusión, y a las 18.30 se leerá el manifiesto. Otros puntos informativos en la ciudad de Murcia Santo Domingo, puerta de El Corte Inglés (avenida de la Libertad y Gran Vía), y en los hospitales Reina Sofía, Morales Meseguer y Virgen de la Arrixaca. Iluminación del Moneo La fachada del edificio Moneo se iluminará de rosa con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Palacio de San Esteban A las 11.30 horas, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se reúne con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la Región de Murcia, Manuel Molina Boix. La AECC en Murcia A las 18.00 horas se leerá el manifiesto en la avenida de la Libertad. Se entregará el premio Flor de Iris a El Corte Inglés en reconocimiento por su contribución en la lucha contra el cáncer y se iluminará de rosa la facha del centro comercial. Molina de Segura El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña 'Tócate mucho'. La actividad principal se celebrará a partir de las 18.00 horas en la plaza de España. Colaborará el club de tiro con arco Arqueros del Tháder, con el proyecto Flechas Rosas. Cehegín Marcha por la vida convocada por la AECC. Partirá a las 18.00 horas desde la plaza del Mesoncico.

Patricia conoce esa sensación de angustia constante. «El miedo es muy libre y puede ser muy obsesivo, y mentalmente ayuda mucho hacerte una mastectomía para perderlo», afirma. Por eso, ella aconsejaría a cualquier mujer que se lo plantee que, «si realmente tiene miedo y un problema genético, tiene que estar segura al cien por cien de que quiere hacérsela, porque en realidad es una amputación y es una operación muy importante. En ese caso, yo les diría que a día de hoy estoy muy contenta, tanto a nivel estético como emocional. A mí me ayudó hablar con gente que se la había hecho».

La etapa de recuperación

Cuatro meses estuvo Patricia sin poder coger a su hijo pequeño en brazos o sin poder ponerse al volante de un coche. «Las dos primeras semanas son molestas, sobre todo cuando tienes los drenajes puestos, porque tienes que estar llevando cuidado con los cables, escondiendo las bolsas, y eso. Después tienes que guardar reposo y no hacer esfuerzos, pero la verdad es que yo no lo recuerdo como un proceso traumático. Era una de las cosas que más miedo me daba a la hora de enfrentarme a la mastectomía, y es una etapa que se hace larga, pero no la recuerdo con mucho dolor». Su segundo miedo era el resultado estético, «pero la verdad es que en el Santa Lucía hay un equipo de cirugía plástica estupendo y estoy muy satisfecha con el resultado».

Con el tiempo, las mastectomías preventivas acaban generando secuelas casi siempre relacionadas con las prótesis. «Puede haber infecciones locales, reducirse la movilidad del brazo, desarrollar fibrosis o incluso necrosis en la piel de la mama por falta de riego sanguíneo», advierte Alonso.

De momento, Patricia solo ha tenido alguna inflamación muscular espontánea por algún sobreesfuerzo, pero sabe que algún día podría llegar a tener esas secuelas. Aun así, «volvería a hacérmela, porque estoy muy contenta y vivo más tranquila», manifiesta. Ella también tiene el gen que aumenta la probabilidad de padecer cáncer de ovarios, «por eso sé que mi próximo paso será una menopausia provocada y que me vacíen por dentro. Pero bueno, me lo planteo para dentro de un tiempo, porque antes me gustaría ser mamá de nuevo», sonríe.