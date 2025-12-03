La mascarilla podrá ser obligatoria en hospitales si la incidencia de gripe es alta Las comunidades pactan con el Ministerio un protocolo para afrontar la epidemia, que ya ha irrumpido en la Región

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron este miércoles, y que será de aplicación directa en todo el país.

El plan contempla tres escenarios. El nivel 1 es el correspondiente a la transmisión baja y moderada del virus, momento en el que ya nos encontramos. Se recomienda el uso de la mascarilla y del teletrabajo (si es posible) a todos los españoles con síntomas y la utilización de mascarillas por el personal sanitario, pacientes y acompañantes en ámbitos vulnerables como pueden ser las salas de tratamientos oncológicos o las unidades de trasplantados. También se pide alejar de los internos a los trabajadores de las residencias con síntomas o, de no ser posible, darles la baja por cinco días (con mascarilla en su retorno hasta la ausencia de síntomas).

En el nivel 2, el de transmisión alta, se recomienda la mascarilla a los trabajadores sanitarios, a los pacientes y acompañantes en salas de espera y urgencias de centros de salud y hospitales y a todos los profesiones de las residencias, así como a los internos especialmente vulnerables por edad y enfermedad. En ambos casos, el protocolo contempla la posibilidad de que se acuerde el uso obligatorio de las mascarillas en ambulatorios, hospitales o residencias según la situación «específica o de vulnerabilidad» de la localidad, territorio o centro. No se especifica, pero se deduce del contexto que podrán acordar la obligatoriedad las autoridades autonómicas o la dirección del centro, según el caso.

En esta fase también se permiten restringir las visitas en las residencias (siempre sopesando la situación de cada interno) y se deberán acordar los refuerzos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de la Atención Primaria, las urgencias y las UCI.

La tasa de contagios se ha disparado un 110% en la última semana y las Urgencias empiezan a llenarse

Si se alcanza el nivel 3, el de transmisión muy alta (e incluso pandémica), Ministerio y autonomías se reunirían de urgencia en en el Consejo Interterritorial para aumentar su coordinación y acordar medidas «adicionales y excepcionales».

La Consejería de Salud apoyó este miércoles este documento técnico. El director general de Salud Pública y Adicciones, José Jesús Guillén, destacó «la responsabilidad de las comunidades autónomas para aprobar este protocolo común de actuaciones. Pese a que la gripe este año se ha adelantado a las previsiones, la Región de Murcia ya ha adoptado medidas como el inicio de la vacunación frente a la gripe para toda la población».

Aumentan los ingresos

La incidencia de gripe en la Región de Murcia se disparó un 110% la semana pasada (entre el 24 y el 30 de noviembre), hasta alcanzar una tasa de 50,9 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de la segunda semana consecutiva con fuertes incrementos, lo que confirma que la epidemia estacional de gripe se ha adelantado con respecto a temporadas anteriores. Enrique Bernal, jefe de Medicina Interna del Reina Sofía, subraya que estamos ante la evolución esperable de la curva epidémica, con una fase ascendente en la que los contagios crecen de forma exponencial.

Hospitales y centros de salud empezaron ya la semana pasada a detectar un claro aumento de la gripe. En el Reina Sofía se pasó de atender «entre 5 y 10 casos al día a 20 o 25», explica César Cinesi, jefe de sección de Urgencias en este hospital. En el Morales Meseguer, el incremento de la presión asistencial es notable desde el martes, avisa su jefe de Urgencias, José Antonio Serrano. Ese día había ya 28 pacientes a la espera de ingreso, frente a la normalidad de las jornadas anteriores.

También crece el número de ingresos. En el Reina Sofía había siete pacientes ingresados por gripe el lunes, y el miércoles la cifra había ascendido ya a 13. En todos los casos se trata de gripe AH3N2.