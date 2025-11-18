La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El acusado durante la vista de conformidad en la Audiencia Provincial, este lunes. LV

Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta

La Fiscalía y la acusación particular llegan a una acuerdo con la defensa después de que el acusado reconozca los hechos y abone una indemnización de 10.000 euros a la víctima antes de la vista

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:53

Comenta

Un juicio por agresión sexual concluyó este lunes con un acuerdo de conformidad que rebaja de ocho a dos años la petición inicial de prisión ... para el acusado, un masajista que reconoció los hechos y abonó una indemnización de 10.000 euros a la víctima antes de la vista.

