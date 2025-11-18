Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta

Un juicio por agresión sexual concluyó este lunes con un acuerdo de conformidad que rebaja de ocho a dos años la petición inicial de prisión ... para el acusado, un masajista que reconoció los hechos y abonó una indemnización de 10.000 euros a la víctima antes de la vista.

El procesado, un masajista que ejercía en un local de la zona de la plaza de San Nicolás de Murcia, admitió ante el tribunal que durante una sesión introdujo un dedo en la zona genital de una clienta sin su consentimiento en marzo de 2023.

El acuerdo alcanzado por la defensa, ejercida por el abogado Evaristo Llanos, con la Fiscalía y la acusación particular incluye la rebaja de la solicitud de pena por una reparación del daño muy cualificada, ya que el acusado abonó a la víctima 10.000 euros de indemnización, por encima de los 6.000 euros que solicitaba el Ministerio Público. La acusación particular retiró su petición inicial y se adhirió al pacto.

El acusado reconoció los hechos en la vista y se mostró conforme con la pena propuesta. «Sí, lo reconozco», respondió al ser preguntado por el magistrado de la Audiencia Provincial.

Con el acuerdo, el tribunal impuso dos años de prisión, cinco años de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y cinco años más de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena.

El tribunal accedió a suspender la ejecución de la pena de prisión al no superar los dos años, estar abonada la responsabilidad civil y carecer el condenado de antecedentes penales. Sin embargo, fijó un plazo de suspensión más amplio del solicitado por la defensa de tres años y medio, alineado, con el criterio del tribunal, para penas próximas al máximo legal para su suspensión, según detalló.

La concesión de la medida queda condicionada a que el condenado no cometa ningún delito durante ese tiempo, no se acerque ni contacte con la denunciante y realice un curso en materia de igualdad, trato y libertad sexual. «Si incumple alguna de estas condiciones, podría tener que cumplir la pena de prisión», advirtió el magistrado, que dictó la sentencia 'in voce' y ya es firme.