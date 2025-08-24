Mariola Guevara propone crear un órgano específico contra los delitos de odio «Es un problema estructural que requiere compromiso y recursos estables», mantiene la delegada del Gobierno

La delegada del Gobierno en la región de Murcia, Mariola Guevara, trasladó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, una propuesta para crear un órganismo específico para combatir los delitos de odio, «al estilo de la Delegación contra la Violencia de Género». Así lo apuntó Guevara a modo de conclusión tras el encuentro mantenido con Redondo esta semana junto a entidades y organizaciones sociales de la Región que trabajan en favor de la integración y los derechos de las personas migrantes. Este órgano, considera Guevara, es necesario porque «es un problema estructural que requiere compromiso y recursos estables».

A todo esto, la delegada del Gobierno añade la necesidad de incidir en el apartado educativo. «Por eso, este año impulsaremos un Plan Director en los centros educativos centrado en la lucha contra los delitos de odio, el respeto a la diversidad y la mejora de la convivencia», apunta Guevara.

Otro apartado, mantiene que se tiene que orientar a reforzar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «para que sean percibidos como lo que realmente son: garantes de derechos y aliados de todas las personas».

Según la delegada del Gobierno, acontecimientos como los de Torre Pacheco, Jumilla o, esta misma semana, Las Torres de Cotillas, «no son hechos aislados» y forman parte de «una estrategia de la ultraderecha para poner en riesgo la convivencia, la cohesión social y la igualdad de oportunidades».