Salud admitió «daño moral» por el retraso en el diagnóstico del cáncer de mama que padece María Marín

La diputada de Podemos María Marín comenzó en 2018 a sentir dolor en la mama derecha. «Me hicieron mamografías simples, mamografías con contraste y también ... una ecografía. Se veía un tejido dudoso» que podía, o no, ser compatible con la edad, relata. Preocupada por las molestias, acudió a su médica y la derivaron a Radiodiagnóstico en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Cuando llegó, se encontró con que le habían indicado una ecografía sin biopsia. «Le dije a la radióloga que no me levantaba de la camilla hasta que no me hicieran una punción y ella, muy amable, me dijo que no me preocupara, que me la iba a hacer». Los resultados, le explicaron, estarían en unos diez días. «Me dijeron que si había algo me llamarían y que, si no, acudiese a mi cita normal de revisión en Ginecología». Pasaron los diez días, y las semanas, sin que nadie llamase. Hasta que la diputada decidió acudir al hospital para comprobar el resultado de las pruebas, dado que las molestias en la mama continuaba.

«Fui a Atención al Paciente y, para mi sorpresa, el resultado no aparecía en el ordenador. La mujer que me atendió no sabía qué decirme; me pidió que volviese al día siguiente y me dijo que trataría de aclarar qué había pasado». María Marín regresó a las 24 horas y para entonces la prueba había aparecido. El resultado: un «cáncer de mama infiltrativo que se había extendido a la axila». A partir de ese momento, tocó correr. «Me hicieron las pruebas en una semana y me operaron. El equipo de Oncología del Santa Lucía ha demostrado en todo momento una profesionalidad brutal», aclara la diputada.

El desastre de los cribados falllidos en Andalucía me ha hecho revivir mi pesadilla con la detección del cáncer. En mi caso, tuve que insistir para que me hicieran una biopsia y luego para ver los resultados. A todo esto, mi tumor ya se había infiltrado a la axila. Por eso, para… pic.twitter.com/OAbrFnKDDb — María Marín (@MariaMarinMart) October 16, 2025

María Marín decidió interponer una reclamación por el retraso en el diagnóstico, fruto de la no comunicación de los resultados. La diputada de Podemos denuncia que «pasaron cuatro meses» desde la realización de la prueba hasta que accedió a los resultados en Atención al Paciente. «Si yo no hubiese ido a preguntar, hoy estaría en el cementerio», denuncia. Acusa además a la Consejería de «mentir» la semana pasada, cuando este departamento aseguró a distintos medios que no tenía constancia de este caso.

En una respuesta a su reclamación, la Subdirección General de Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud admitió en 2022 un retraso de «aproximadamente 70 días» en el diagnóstico. Aunque el informe señala que «no está acreditado» que se haya producido «algún tipo de daño psicofísico», sí se admite «que pudiera estar acreditada la existencia de un posible daño moral debido al desasosiego, la angustia o la preocupación durante el retraso, en aproximadamente 70 días», de la comunicación del diagnóstico. Además, «fue la propia paciente la que tuvo que recabar a través del SAU (servicio de Atención al Usuario) la existencia de dicho diagnóstico. De lo contrario, este periodo temporal pudo incluso haber sido mayor», advierte la propia Subdirección General.

«Es evidente -continúa el informe- que en este caso clínico no ha existido una adecuada continuidad asistencial, o al menos esta continuidad asistencial no ha sido apropiada». Sin embargo, la Subdirección General de Atención al Ciudadano termina descargando parte de la responsabilidad en la propia paciente, al asegurar que «también es evidente que no siguió la indicación dada por el facultativo que solicitó las pruebas complementarias para el estudio del bultoma de la mama izquierda, cuando aquel le indicó que debería pedir cita una vez que fuesen realizadas las pruebas médicas solicitadas». María Marín niega que el médico le instase a pedir cita. «Pero es que además hablan de un bultoma en la mama izquierda, cuando no había bulto y cuando además lo que me han quitado es la mama derecha», se queja.

María Marín reclama explicaciones «por la gestión». «Estoy segura de que el mío no es un caso aislado, porque los ataques que desde hace años está recibiendo la sanidad pública acaban afectando a lo más básico», denuncia.

Más allá del error producido por la no comunicación del resultado de la prueba, la Subdirección General de Atención al Ciudadano admite en su respuesta a la diputada otras carencias: «Respecto al tiempo que transcurrió desde que la paciente acudió a su médico de familia y hasta que fue valorada por Ginecología y se realizaron posteriormente todas las pruebas médicas complementarias [ ] tanto para este caso clínico como para otros similares parece conveniente que todas las actuaciones sanitarias realizadas se sometan a una auditoría, de carácter clínico, siguiéndose para ello las recomendaciones de las guías de práctica clínica y de los modelos relativos a la gestión por procesos asistenciales integrados (PAI) para esta patología mamaria, lo que contribuirá a disminuir el periodo temporal necesario para completar el diagnóstico».

Los oncólogos de todos los hospitales llevan tiempo reclamando al Servicio Murciano de Salud la elaboración de un Plan Regional del Cáncer que aborde todas estas cuestiones: desde la continuidad asistencial a una medición de los tiempos de espera por procesos, de forma que se monitorice de forma adecuada la atención a estos pacientes.

Salud: "Consideramos poco ético hacer política con una cuestión tan delicada"

La Consejería respondió este lunes a las acusaciones de María Marín con un comunicado en el que señala que "se trata de una cuestión tan delicada, tanto a nivel personal de una paciente que se enfrenta a una enfermedad como a nivel comunitario, que consideramos poco ético hacer política con ello". "Son muchos los profesionales, tanto a nivel de gestión, como prevención y de asistencia sanitaria, que realizan un trabajo impecable en la lucha contra el cáncer y las altísimas tasas de detección y curación del cáncer de mama en la Región de Murcia así lo demuestran", continúa el comunicado.

Salud recalca que hay que distinguir "entre los programas de prevención del cáncer de mama y la atención sanitaria dispensada tras la detección de un cáncer de mama, que es el caso que nos ocupa". Son unos hechos "que ya fueron valorados, diagnosticados y tratados desde el año 2018, puestos nuevamente en conocimiento de la Consejería de Salud en el año 2022, y hechos públicos por la propia interesada en octubre de 2025 en el contexto de las noticias relativas a problemas en el cribado del cáncer de mama en otras comunidades autónomas". Salud asegura que no entra a valorar "el momento elegido" por Marín, pero insiste en "desvincular totalmente su caso del funcionamiento del programa de prevención del cáncer de mama en la Región de Murcia".

En relación al documento en el que la Subdirección General de Atención al Ciudadano admite retraso en la comunicación a la diputada de su diagnóstico de cáncer de mama, Salud señala que "el hecho de que la señora Marín pueda enseñar fragmentos" de esta carta "demuestra que los servicios técnicos competentes de la Consejería ya en 2022 estudiaron y atendieron adecuadamente su caso, como se habría hecho en el caso de cualquier ciudadano". La Consejería señala que no puede consentir las acusaciones "de engaño vertidas por la señora Marín, que se ampara en el silencio profesional y deber de protección de datos personales que nos vincula como profesionales". Por ello, insta a la diputada "a publicar la cronología y documentación completa, y no fragmentada, del caso, evitando sesgos de información".