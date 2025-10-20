La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Marín a las puertas de la Asamblea Regional la semana pasada, cuando denunció los fallos en su diagnóstico de cáncer. Podemos

Salud admitió «daño moral» por el retraso en el diagnóstico del cáncer de mama que padece María Marín

La diputada de Podemos denuncia que nadie le comunicó el resultado de la biopsia en la que se detectó el tumor: «Jamás me avisaron, y cuando fui a preguntar no había rastro de la prueba en el ordenador»

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:53

La diputada de Podemos María Marín comenzó en 2018 a sentir dolor en la mama derecha. «Me hicieron mamografías simples, mamografías con contraste y también ... una ecografía. Se veía un tejido dudoso» que podía, o no, ser compatible con la edad, relata. Preocupada por las molestias, acudió a su médica y la derivaron a Radiodiagnóstico en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Cuando llegó, se encontró con que le habían indicado una ecografía sin biopsia. «Le dije a la radióloga que no me levantaba de la camilla hasta que no me hicieran una punción y ella, muy amable, me dijo que no me preocupara, que me la iba a hacer». Los resultados, le explicaron, estarían en unos diez días. «Me dijeron que si había algo me llamarían y que, si no, acudiese a mi cita normal de revisión en Ginecología». Pasaron los diez días, y las semanas, sin que nadie llamase. Hasta que la diputada decidió acudir al hospital para comprobar el resultado de las pruebas, dado que las molestias en la mama continuaba.

